Een maand na de start van het schooljaar hebben nog honderden kinderen geen plaatsje in het buitengewoon onderwijs. Overal in Vlaanderen lopen de wachtlijsten op. In Antwerpen alleen al hebben 337 kinderen geen plek in het buitengewoon basisonderwijs.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.

De meeste leerlingen zitten in de gewone school, naar schatting twintig kinderen blijven thuis. 'Schrijnende toestanden', klinkt het in de sector.

De wachtlijsten hebben te maken met de enorme groei van het buitengewoon onderwijs. Uit cijfers van het katholiek onderwijs blijkt dat er nu meer leerlingen in buitengewone scholen zitten dan voor het M-decreet, ingevoerd in 2015 om zoveel mogelijk leerlingen in het gewoon onderwijs te houden. In de buitengewone scholen van het katholiek onderwijs zitten vandaag 29.823 kinderen, tegenover 28.377 in 2014.

'De ambitie om meer leerlingen met gepaste ondersteuning les te laten volgen in het gewoon onderwijs is mislukt', zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. Om het plaatsgebrek op te lossen, moeten we snel scholen bijbouwen. 'Dat kan alleen als de regels soepeler worden', aldus Boeve.

