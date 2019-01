Honderd taxi's protesteren tegen taxidecreet bij minister Weyts in Dworp

Aanleiding van het protest van de taxisector is de bespreking van het ontwerpdecreet individueel bezoldigd vervoer, het zogenaamde taxidecreet, in het Vlaams Parlement. Met de actie wilden de taxichauffeurs minister Weyts in zijn eigen dorp de impact van zijn ontwerpdecreet op de mobiliteit in Vlaamse steden en gemeenten laten ondervinden.

Het ontwerpdecreet zorgt voor veel onrust binnen de sector. Taxichauffeurs zijn beducht voor de gevolgen van de deregulering die op tafel ligt. 'Wij konden het ongenoegen bij onze ondernemingen en chauffeurs niet langer onderdrukken', zegt Pierre Steenberghen, secretaris-generaal van werkgeversorganisatie GTL. 'We willen Weyts waarschuwen dat de ongebreidelde groei en vrije circulatie van taxi's nefast zullen zijn voor de mobiliteit in Vlaanderen. Vrije circulatie komt neer op een overaanbod en dat betekent zware overlast voor het milieu en de mobiliteit.'

Volgens de actievoerders dreigen duizenden Vlamingen hun job te verliezen door sociale dumping. Taxiondernemingen zouden door het decreet het hoofd niet langer boven water kunnen houden. De Vlaamse verankering van de taxisector via duizenden lokale kmo's zal volgens hen plaats moeten ruimen voor "Uberisering".

Ondernemingen uit de sector vragen om wijzigingen aan te brengen aan het ontwerpdecreet. Minister Weyts is bereid tot overleg met de sector. Maar dan op zijn kabinet en niet bij hem thuis.