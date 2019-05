analyse

Hoe Bart De Wever voor eens en voor altijd komaf wil maken met Schild & Vrienden

Tex Van berlaer Redacteur Knack.be

Een verkiezingsboek dat er geen is. Dat is de beste beschrijving van het gedegen werk Over identiteit van N-VA-voorzitter Bart De Wever. In het pamflet maakt hij korte metten met de cultuurrelativisten op links. Maar ook met de identitairen ter rechterzijde.

Bart De Wever (N-VA) op 3 mei 2019