Rik Torfs sprak met Bart De Wever: 'Waarom zouden academici altijd wijzer zijn dan andere mensen?'

Behalve burgemeester van Antwerpen en voorzitter van de N-VA is Bart De Wever ook een kenner van het werk van de Britse filosoof Edmund Burke ((1727-1797), van wiens Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk een nieuwe Nederlandse vertaling voorligt. Aanleiding voor een gesprek met de Vlaams-nationalistische politicus over zijn onderliggende visie op mens en maatschappij. 'Ik verwerp de stelling dat nooit doodgaan tot verveling zou leiden.'

Rik Torfs en Bart De Wever. © Franky Verdickt