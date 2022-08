Hittegolf op komst: vanaf woensdag ‘code oranje’

Volgende week krijgen we af te rekenen met een nieuwe hittegolf, meldt het Koninklijke Meteorologisch Instituut (KMI). Daardoor geldt vanaf woensdag ‘code oranje’ in het hele land, met uitzondering van de kust.

Vandaag zondag heerst – zoals de afgelopen dagen – de zon. Ook maandag wordt zonnig, met mogelijk wat wolkenvelden in het noordwesten en noorden in de loop van de dag. De maxima liggen rond 23 of 24 graden op de hoogten van de Ardennen en tussen 25 en 27 graden in het centrum.

Dinsdag wordt het opnieuw zonnig met mogelijk enkele wolken, bij maxima van 22 graden aan zee, 25 graden in de hoge Ardennen en 28 graden in het centrum. Vanaf woensdag gaat het kwik nog verder de hoogte in. Aan zee worden temperaturen tot 24 graden genoteerd, elders 30 graden.

Hittegolf: van ‘code geel’ naar ‘code oranje‘

Het zonnige weer houdt de dagen erop aan. Op donderdag wordt het tussen de 27 en 33 graden, vrijdag bereiken of overschrijden de maxima op de meeste plaatsen de tropische waarde van 30 graden, plaatselijk wordt dat 34 graden.

Zaterdag krijgen we dezelfde maxima, en de hittegolf bereikt volgende week zondag een hoogtepunt, bij maxima van 35 graden en meer. Vandaag/zondag geldt al ‘code geel’ in het hele land, met uitzondering van de kust en de provincies Luik en Namen.

Vanaf maandag vallen ook Luik en Namen onder ‘code geel’. Aangezien het KMI voor het einde van de week maxima van meer dan 32 graden verwacht, wordt voor het binnenland de waarschuwing vanaf woensdag dus opgeschaald tot ‘code oranje’.

Er is sprake van een hittegolf als de maximumtemperaturen minstens vijf opeenvolgende zomerdagen 25 graden of meer bedragen, en het minstens drie dagen tropisch warm wordt met temperaturen van 30 graden of meer.

‘Warmste week van het jaar’

‘We staan sowieso voor de warmste week van 2022’, zegt David Dehenauw van het KMI in een toelichting aan VRTNWS. ‘Het is raadzaam om extra aandacht te hebben voor kwetsbare personen, geen vuur te maken in de natuur en dieren van voldoende beschutting en drinkwater te voorzien’, aldus Dehenauw. Vanaf maandag geldt in de Vlaamse bos- en natuurgebieden trouwens een algemeen en permanent rook- en vuurverbod, laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten.

Aangezien de temperatuursindicator die voor het ozon- en hitteplan gebruikt worden, overschreden wordt, werd zaterdag al de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan geactiveerd, meldt de Intergewestelijke cel voor het Leefmilieu (Ircel). In Vlaanderen start het Agentschap Zorg en Gezondheid de waarschuwingsfase van het warmteplan zodat iedereen maatregelen kan nemen voor het warme weer.