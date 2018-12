'Het wordt hoog tijd dat België wat ambitie toont op klimaatvlak'

Klimaat mag dan wel een ver van ons bed show lijken, de gevolgen komen steeds dichterbij. De droogte van voorbije zomers (2017 en 2018) en de bijzonder natte zomer van 2016 met de schade voor landbouw tot gevolg is nog maar het begin. De enorme bosbranden in Zweden, Griekenland en recent in Californië zijn een duidelijk signaal aan de wand. De kosten op zowel economisch als menselijk vlak ten gevolge van dergelijke rampen nemen ieder jaar toe en zullen dat blijven doen als er geen ambitieuze inspanningen geleverd worden.

Ons land heeft 4 ministers bevoegd voor klimaat maar slaagt er niet in om ambitieuze klimaatdoelstellingen voorop te stellen. Integendeel, er wordt over de gewestgrens heen gekeken om toch zo minimaal mogelijke inspanningen te doen. De regeringen willen niet dat het Waals gewest kan profiteren van de geleverde inspanningen van het Vlaamse gewest en vice versa. Deze triestige vertoning zorgde ervoor dat ons land 2015 zonder klimaatakkoord naar de onderhandelingen in Parijs moest en zo het fossiel van de dag (voor slechte klimaatinspanningen) in de wacht mocht slepen. Europa wil één van de voortrekkers zijn in de bestrijding van klimaatopwarming, maar hoe geloofwaardig ben je internationaal nog als België dat in het zogenaamde 'hart van Europa' ligt, amper wat moeite doet?

Het wordt hoog tijd dat België eindelijk serieuze klimaatdoelstellingen kan voorleggen. Waarom niet één overkoepelende minister voor klimaat, gedaan met verdeling over de verschillende gewesten heen. In plaats van op de rem te staan bij de Europese onderhandelingen ( Europa wil 32 % hernieuwbare energie tegen 2030), dient België net één van de voortrekkers te worden in deze energietransitie. Laat ons tonen dat we met onze vier verschillende regeringen naar een gedragen en ambitieus akkoord kunnen streven. De Belgische politiek staat gekend omwille van zijn kunde in het sluiten van compromissen, met deze vaardigheden moet België een voortrekkersrol opnemen op Europees en internationaal niveau.

Concreet voor België kunnen we taxen en belastingen op klimaatnadelige effecten (brandstof, vliegtuigen , zwaar vervuilende industrieën.. ) rechtstreeks inzetten voor de klimaatinspanningen en het als steun gebruiken aan bedrijven, gemeentes, particulieren,... die deze ambities willen uitdragen. Stimuleer klimaatvriendelijke transportmodi (de trein boven het vliegtuig binnen de EU) en gebruik het geld van een extra vliegtuigtaks om te investeren in lange afstandstreinen. De trein zou het vervoersmiddel bij uitstek binnen de EU moeten worden, maar kan vandaag niet concurreren met gesubsidieerde spotgoedkope vliegtuigtickets.

Draag extra bij aan het internationale klimaatfonds, maar gebruik daarvoor geen geld bedoeld voor ontwikkelingssamenwerking. Op energievlak moet België de keuze maken voor 100% hernieuwbaar, maar helaas blijft de huidige regering vasthouden aan onze prehistorische kerncentrales, en hakt ze geen knopen door. Met als resultaat dat tal van investeringsopportuniteiten verloren gaan, en de energiemarkt in het ongewisse blijft. Het resultaat hiervan is een energietekort dat we mogelijk moeten aanvullen met een vervuilende stroomschepen op de Schelde. Of nog gekker, hoogst inefficiënte kerosine verslindende oude vliegtuigmotoren. Dit staat haaks op het behalen van de klimaatdoelstellingen en dat voor het centrum van Europa, surrealisme ten top.

Dus beste vertegenwoordigers van België, Vlaanderen, Brussel, Wallonië. Denk aan de toekomst en aan de generaties die nog talloze jaren op onze planeet moeten leven. Toon wat moed, durf en doorzettingsvermogen, want het is nu dat we het moeten doen, niet binnen 20 of 30 jaar wanneer het te laat is. Jongeren hebben de voorbije maanden bij de vele verkiezingsenquêtes ook een duidelijk signaal gegeven waarbij klimaat als één van de belangrijkste aandachtspunten naar voor kwam. Bij de verkiezingen in mei zal jullie antwoord op de eerder vermelde vraagstukken voor veel kiezers hun stem bepalen.

Om hier de aandacht op te blijven vestigen, wil ik blijven fietsen, of het nu zomer of winter is. Of de COP nu in Duitsland, Polen, of ergens anders is, voor een ambitieus klimaatbeleid, voor een toekomst voor onze planeet en voor de toekomstige generaties die ook een leefbare planeet verdienen!

Lander Wantens fietste vorig jaar 7000km voor het klimaat, is voorzitter van de lokale Groen afdeling in Aalst, en werd recent verkozen als gemeenteraadslid.