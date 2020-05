Voor de Belgische Akoestische Vereniging zijn het hoogdagen. 'Toekomstige congressen zullen veel aandacht besteden aan deze uitzonderlijke tijd.'

In de meeste gevallen is het tijdens de lockdown 10 tot 12 decibel stiller dan voor de coronacrisis, stellen akoestici vast. Dat is behoorlijk wat. In het Brussels Gewest en rond de luchthaven van Brussels Airport is de lawaaioverlast over het algemeen gehalveerd tijdens de lockdown als gevolg van het coronavirus, blijkt uit metingen die VRT NWS kon inkijken.

VRT ging op zoek naar meetresultaten om te kijken in hoeverre het stiller is geworden sinds de lockdown. Uit cijfers van het departement Omgeving blijkt alvast dat de lawaaioverlast rond Brussels Airport gedaald is. Dat heeft vooral te maken met het fors verminderde aantal vluchten. Waren er vorig jaar in maart nog zo'n 18.000 vliegbewegingen, dan waren dat er dit jaar nog maar zo'n 10.000. In april daalde het zelfs nog harder: van 19.000 vliegbewegingen vorig jaar naar slechts zo'n 2.000 nu. De meest spectaculaire afname is overdag te zien, tussen 7 uur 's ochtends en 23 uur 's avonds, wanneer normaal gesproken de meeste passagiersvliegtuigen in het luchtruim zijn.

In de nachtperiode vliegen vooral vrachtvliegtuigen en die zijn nog wel actief. Daardoor daalt het aantal vliegtuigen 's nachts minder sterk.

Bij de meeste meetstations vermindert de hoeveelheid geluid die de vliegtuigen veroorzaken overdag met ongeveer 10 decibel, dat is ruim de helft. In de nachtperiode is het effect over het algemeen kleiner.

Er zijn ook cijfers over het verkeerslawaai in het Brussels Gewest. Volgens Leefmilieu Brussel blijkt uit de cijfers van de meetpunten dat het lawaai van auto-, trein- en luchtverkeer is verminderd met 1 tot 22 decibel, afhankelijk van het meetpunt.

Soms geven de metingen wel een verrassend resultaat. Nabij de ring om Antwerpen gaat het er net 7 tot 8 decibel luider aan toe. Ook in de buurt van de E40 rond Leuven wordt dit vastgesteld. Het zijn plekken waar het verkeer nu rijdt in plaats van stilstaat in de file.

