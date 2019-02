Het is niet gemakkelijk om Wouter Beke te zijn. Eigenlijk is hij voorzitter geworden van de CD&V omdat niemand anders dat wou doen. Alleen al daarvoor verdient hij ons gemeend medeleven. Zo een job is immers behoorlijk ongezond. Jarenlang denken in termen van 'enerzijds' en 'anderzijds' kan ernstige gevolgen hebben voor het mentale evenwicht van een mens.

...