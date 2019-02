Wat met de politieke carrière van Schauvliege? 'Bij CD&V weet men dat ze een stemmenkanon is'

Gisteren zette minister van Leefmilieu, Natuur en Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) een stap opzij nadat ze had beweerd dat de klimaatprotesten onderdeel waren van een groter complot. Schauvliege lichtte haar besluit toe op een bijzondere persconferentie, die erg emotioneel verliep en volgde op urenlang crisisberaad. De minister kon haar tranen niet bedwingen en noemde zichzelf een 'bleitemuile'. CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement Koen Van den Heuvel uit Puurs zal Joke Schauvliege vervangen als minister in de Vlaamse regering.

...