'Het geslacht en de geaardheid van tieners zijn uw zaken niet'

Steeds meer jongeren gooien onze criteria over gender en geaardheid overboord. 'In plaats van hen belachelijk te maken, zouden we beter heel goed naar hen luisteren', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Ze lijken iets op het spoor te zijn.'

'Als het maar gezond wordt en gelukkig is.' Dat antwoord krijg je steevast van zwangere koppels als je hen vraagt wat ze liever willen: een jongen of een meisje. Nochtans blijkt de laatste tijd dat het veel mensen wel degelijk iets uitmaakt. Of beter: de meesten willen een echte jongen of een echt meisje. Lekker duidelijk. Zelfs wie lippendienst bewijst aan genderneutrale opvoeding en de K3-fase van zoonlief vertederd aanziet. Eens de puberteit goed en wel is ingezet, mag het toch wel wat overzichtelijker worden. Een jongen of een meisje: wat is het nu?

