Bijna een dag na zijn nieuwjaarstoespraak heeft nog geen enkele N-VA-topper gereageerd op de uitspraken van Paul Magnette. 'Ik heb daar geen enkele reactie op,' zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) deze middag aan Knack, voor de start van de Vlaamse ministerraad. Ook de Vlaamse N-VA-ministers Ben Weyts, Zuhal Demir en Matthias Diependaele hielden de lippen stijf op elkaar. Niets zeggen kan in de Wetstraat zeer veelzeggend zijn: de N-VA neemt de uitgestoken hand van Magnette aan. De PS maakte donderdagavond een minuscule maar werkbare opening naar de Vlaams-nationalisten. Elke onbedachtzame verklaring daarover voor de camera's kan dat brugje weer opblazen. Als er in deze fase door iemand gesproken wordt, dan is dat enkel discreet en tussen de partijvoorzitters Paul Magnette en Bart De Wever zelf. 'Onder vier ogen', liet De Wever deze middag weten aan de VRT. Het lijkt erop dat Bart De Wever en Paul Magnette boven de hoofden van de informateurs een publiek een-tweetje gespeeld hebben. De Wever pleitte vorig weekend voor een sterker sociaal beleid en Magnette nodigt nadien De Wever uit om te tonen wat hij daar juist mee bedoelt. Het water of de 'canyon' tussen beide partijen is zeer diep - Magnette herhaalde nog dat ze 'over niks samen akkoord gaan' - maar dit is wel een pingpong van betekenis. Het begin van een - weliswaar zoveelste - gesprek. Naar elkaar luisterenDe vroegere Zweedse coalitiepartners van de N-VA reageerden voorzichtig positief op de toenadering van Magnette: 'Dit is een lichtpuntje. Het belangrijkste is dat we met elkaar spreken,' zei vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) aan Knack. Koen Geens (CD&V) reageerde ook: 'Ik ben blij met het feit dat er duidelijk bereidheid is om even naar elkaar te luisteren.'Lees verder onder de videoBart De Wever wil federaal meeregeren, herhalen althans vandaag nog bronnen binnen de N-VA. In bijna alle mogelijke coalities is dat met een incontournable PS. Niet iedereen is die piste genegen; zo zou Jan Jambon veel voorbehoud hebben. Theo Francken werd deze week door Newsmonkey nog een 'participationist' genoemd: hij wil federaal meebesturen. Francken loste het voorbije etmaal op Twitter geen enkel onvertogen woord over de speech van de PS-voorzitter: in zijn geval getuigt dat van een opmerkelijke zelfbeheersing.Maar Magnette rolde geen rode loper uit. Hij noemde het beleid van de Zweedse coalitiepartijen 'dramatisch inefficiënt.' Alexander De Croo: 'We gaan niet in een regering gaan om terug te schroeven wat de vorige regering gedaan heeft.' Iemand uit de omgeving van de informateurs wijst off the record op een nuance: er is een verschil tussen 'niet terugdraaien' en 'verder uitvoeren', klinkt het. Als de PS de klok niet terugdraait, dan kan er dus onderhandeld worden over toekomstig bestuur. De rol van de Vlaamse socialisten is in heel deze passage belangrijk. Voorzitter Connor Rousseau stelt zich pragmatisch op: 'Wij praten met iedereen aan tafel' zei hij donderdag in het Canvasprogramma Terzake. Ook de mediaoptredens van andere SP.A'ers deze week vielen op. Niemand van hen brandde de N-VA af. 'Dat interview met Johan Vande Lanotte in De zevende dag', zei iemand van de N-VA-top deze middag, 'dat was natuurlijk niet toevallig.' Vande Lanotte riep de PS op om in gesprek te gaan met de N-VA, na het pensioenvoorstel van Bart De Wever in diens nieuwjaarstoespraak. Dat dit het scenario voedt dat de rood-gele as een meerderheid kan vormen zonder de Vlaamse liberalen, werkt de Open VLD op de zenuwen. Vicepremier Alexander De Croo zei daarover vanochtend, licht geïrriteerd: 'Bij ons is het belangrijk wat de regering gaat doen, in plaats van een eindeloze discussie over de kleurtjes. Als je aan verkiezingen deelneemt heb je nooit de garantie om in een regering te zitten.' Die kans lijkt er voor de Open VLD de voorbije weken inderdaad niet groter op geworden.