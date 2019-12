Vlaams Volksvertegenwoordiger Stéphanie D'Hose, Open VLD Vrouwen-voorzitter Eva De Bleeker en Jong Vld-voorzitter Tess Minnens hebben naar aanleiding van de uitspraken van Jeff Hoeyberghs een klacht ingediend bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 'Vandaag komen de vrouwonvriendelijke uitspraken uit extreemrechtse hoek, morgen vanuit salafistische kringen, overmorgen misschien vanuit oerkatholieke groeperingen.'

Jeff Hoeyberghs heeft zich van zijn meest vrouwonvriendelijke kant getoond tijdens een uiteenzitting aan de UGent georganiseerd door de rechts-conservatieve studentenvereniging KVHV. Hij droomt blijkbaar van vrouwen die gewillig hun benen openen, terwijl hij volgens ons beter wat vaker zijn mond zou houden. Dit soort discriminerend en seksistisch betoog mogen we niet meer blauw-blauw laten. We zijn 2019.

Dat uitgerekend een plastisch chirurg zich verlaagt tot dergelijke platvloerse, ronduit onbeschofte, discriminerende uitspraken, maakt de situatie explosief. Uitspraken als deze mogen vandaag niet meer zonder reactie blijven. Een dergelijke houding door een bekend chirurg straalt mede af op de ganse geneeskundige en wetenschappelijke wereld. We vertrouwen erop dat ook de orde van geneesheren dit incident niet laat passeren en van de gelegenheid gebruik maakt om dokter Jeff letterlijk en figuurlijk tot de orde te 'roepen'.

Het blijft opboksen tegen de drang van mannen om vrouwen in een onderdanige positie te plaatsen.

Het geeft ook te denken dat een conservatief forum als de studentenvereniging KVHV - per definitie samengesteld uit jonge, en naar we hopen toch wel geëmancipeerde mensen die ondanks conservatieve opvattingen met hun volle wezen in de moderne maatschappij staan - een man als Hoeyberghs, die steevast de controverse opzoekt, uitnodigt als gastspreker zonder enige vorm van wederwoord. Natuurlijk moet een studentenvereniging kunnen uitnodigen wie het wil, en mag Jeff Hoeyberghs zijn zegje doen. Wanneer echter een gastspreker discriminerende, kwetsende en zelfs intimiderende uitspraken doet, moet men als organisatie beseffen dat een grens is bereikt. Niet alleen naar de aanwezige vrouwelijke leden, maar ook naar de vele vrouwelijke wetenschappers wie Hoeyberghs letterlijk viseert, was een reactie, al was het maar een blijk van nuance, op zijn plaats geweest.

Het blijft opboksen tegen de drang van mannen om vrouwen in een onderdanige positie te plaatsen. Vandaag is het uit extreem-rechtse hoek, morgen in salafistische kringen, overmorgen in oerkatholieke groeperingen. Natuurlijk erkennen we het recht op vrije meningsuiting, maar dreiging, intimidatie en aanzetten tot haat doet niet alleen de emoties hoog oplopen, het plant ook zaadjes: als jonge mannen dit denkbeeld verderzetten in hun gedrag naar vrouwen, als studenten neerkijken op hun vrouwelijke docenten, als vrouwelijke wetenschappers, ondernemers en politici als "smossers" worden aanzien, dan moeten we reageren.

Tegelijkertijd, als dokter Hoeyberghs één puntje heeft in zijn betoog, is het inderdaad dat we met zijn allen moeten opletten dat we ten gevolge van de #metoo-beweging geen ultra-gevoelige wezens worden die in elke bewering over vrouwen in een kramp schieten. Omgekeerd blijkt Hoeyberghs zijn eigen betoog niet ter harte te nemen, want ook mannen moeten niet beginnen te hyperventileren als een vrouw anno 2019 terecht vraagt om niet als hersenloos lustobject, maar met het nodige respect op een gelijke manier als een man behandeld te worden. Die #metoo-beweging heeft zoveel wereldwijde respons gekregen omdat er wel degelijk een probleem bestaat over de manier waarop met vrouwen omgegaan wordt. Reden te meer om ook als maatschappij wakker te blijven en extreme vrouw-onvriendelijke, seksistische praat steevast te veroordelen. Als #metoo er gekomen is, is het vooral om figuren als Hoeyberghs in een teletijdmachine te steken en vanuit de oertijd te flitsen naar deze eeuw van de vrouw.

Het debat dat het KVHV en Hoeyberghs ontketenden moet ons vrouwen de kracht geven om resoluut neen te zeggen tegen dit soort discriminerende beledigingen. Dat bewijzen we in eerste instantie door dit gewoon niet blauw-blauw te laten maar een klacht in te dienen bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dat bewijzen we nog meer door samen blok te vormen. Zwijgen uit beleefdheid, laat staan uit angst, is hier zowat de allerlaatste optie.

Het is daarom belangrijk om niet alleen het debat aan te wakkeren maar ook het wederwoord, en vrouwen én mannen duidelijk te maken wanneer een uitspraak niet alleen wansmakelijk, prehistorisch maar ook strafbaar en niet vrijblijvend is. Beledigingen komen aan, en hebben hun gevolgen. We roepen KVHV en andere organisaties dan ook op om ook het wederwoord een podium te geven, meer zelfs we nodigen ons zelf graag uit.

Trouwens, Jeff, schat, wij vrouwen, hoeven geen sloef, tenzij om eruit te schieten tegen figuren als jij die ons niet respecteren. Doe ons maar een paar stiletto's of combats. En geloof ons: die wil je niet tussen je benen krijgen.

Stéphanie D'hose is Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open VLD.

Eva De Bleeker is voorzitter van Open VLD Vrouwen.

Tess Minnens is voorzitter van Jong VLD.