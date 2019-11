Politici getuigen over seksisme in de politiek: 'Vuile teef, je zou beter stoppen'

Steeds meer vrouwen bekleden politieke topposities. België heeft zelfs voor de eerste keer in zijn geschiedenis een vrouwelijke premier. Is de strijd om de zogenaamde 'femicratisering' van het politieke bedrijf daarmee beslecht? Knack deed een rondgang bij vrouwelijke politici op verschillende beleidsniveaus en hoorde dat er nog veel werk aan de winkel is. 'De echte inhaalbeweging is nog maar pas begonnen.'

Liesbeth Homans (N-VA), Sophie Wilmès (MR) en Ursula von der Leyen (CDU). © belga

Voor wie belang hecht aan de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek was 26 mei op het eerste gezicht helemaal geen zwarte zondag. Om een paar voorbeelden te noemen: sinds de laatste verkiezingen zijn er voor het eerst bijna evenveel mannen als vrouwen in het Vlaams Parlement. Met 42 procent vrouwen hinkt het Europees Parlement nog een beetje achterop, maar ook op dat niveau is een forse inhaalbeweging gemaakt. Met 28,6 procent vrouwen gold dat parlement tot voor kort nog als een mannenbastion. Vandaag lijkt een gelijke vertegenwoordiging van de geslachten ook hier niet langer een verre droom.

