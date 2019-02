Seksisme in de operatiekamer: 'Gaat u zes jaar de pil nemen, juffrouw?'

Vorige maand publiceerde het vakblad British Medical Journal ( BMJ) de resultaten van een opmerkelijk onderzoek door de Britse en Ierse chirurgenassociatie (ASGBI). Die peilde bij haar vrouwelijke leden naar seksisme op het werk. 81 vrouwen, onder wie ook orthopedisten, vulden de enquête in. Wat blijkt? 88 procent vindt dat chirurgie een machowereld is. 59 procent heeft al met discriminatie te maken gekregen. 22 procent is al tegen het glazen plafond gebotst. En 58 procent hoort seksistische praat tijdens het werk: 'Jij ziet er niet uit als een orthopedist', 'Vrouwelijke chirurgen doen altijd dramatisch' zijn twee van de geciteerde voorbeelden.

