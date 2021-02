Verschillende sectoren keken vol spanning naar het Overlegcomité dat vrijdag op het programma stond. Herbekijk hier de livestream van de persconferentie die na afloop werd gegeven.

Op dé grote vraag kenden we voor de persconferentie al een antwoord: de kappers mogen openen op 13 februari, de andere niet-medische contactberoepen op 1 maart. Premier Alexander De Croo bevestigde dat en legde er de nadruk op dat het 'rijden en omkijken' wordt, voorzichtig versoepelen.

Het GEMS-expertenteam raadde een heropening evenwel nog steeds af, ondanks de daling in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens.

Zowel De Croo als minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke stelden dat België het relatief niet zo slecht doet, in vergelijking met buren die meer winkels of scholen gesloten houden, terwijl de cijfers niet beduidend beter zijn dan in België. Vandenbroucke had het over 'een origineel Belgisch model van aanpak'.

Herbekijk hier de livestream, lees verder onder de video.

Het Overlegcomité vraagt, zo maakte premier De Croo tijdens de persconferentie bekend, aan het coronacommissariaat en de GEMS-expertenteam om een tijdpad uit te tekenen voor de afbouw van de beperkingen. Die tijdslijn moet zowel rekening houden met de besmettingen als met de vaccinaties, aldus de premier.

De beperkingen kunnen geleidelijk afgebouwd worden van zodra de epidemiologische situatie structureel verbetert. 'We gaan de maatregelen niet langer aanhouden dan nodig', verklaarde De Croo.

Intussen worden de niet teruggedraaide beperkingen verlengd tot 1 april. Tussentijdse beslissingen of herzieningen zijn wel mogelijk.

Deze verlenging is nodig om de nodige rechtszekerheid te hebben.

Maar het grote nieuws was dus de heropening van de kapsalons.

De kappers zelf zijn alleszins klaar voor de heropening, zei Mitch Mues van sectorfederatie Coiffure.org vooraf. 'We hebben constructieve gesprekken gehad met de overheid over een veilige heropening en we hopen dat die voorstellen gevolgd zullen worden.'

Maar een aantal voorstellen die op tafel zouden liggen, zijn volgens de kappers moeilijk om te volgen. Zo zouden kappers enkel een-op-een mogen werken en mag er in grote salons dus maar één kapper tegelijk aan het werk zijn. 'Moeilijk haalbaar', zegt Mues. 'Er zijn heel wat kappers die zeggen dat ze dan niet zullen heropenen, maar helaas zullen ze quasi verplicht worden, want als de steunmaatregelen wegvallen, komt er niets meer binnen.'

Ook de Belgische Beauty Federatie benadrukt dat er bij veel mensen in de sector ongerustheid heerst. 'We willen niet de jojo van de samenleving zijn', zegt woordvoerder Mario Blokken. 'Als we mogen openen, moet het een duurzame opening zijn. We willen niet dat we binnen twee weken opnieuw moeten sluiten als de besmettingscijfers opnieuw stijgen.'

Terug naar de dierentuin?

Ook voor ontspanning in eigen land werd op het vorige Overlegcomité wat perspectief geboden. Intussen is ook uitgelekt dat de campings mogen openen op 8 februari, de dierenparken op 13 februari.

Volgens Recread, de grootste sectorfederatie van kampeer- en recreatiebedrijven, zou de krokusvakantie nog deels gered kunnen worden bij een beslissing op vrijdag. 'Op voorwaarde dat het ministerieel besluit snel gepubliceerd wordt', zei woordvoerder Dirk Metsu.

Ook de Zoo van Antwerpen en Planckendael verzekerden al klaar te staan voor een heropening.

horecaondernemers zich duurzaam kunnen voorbereiden op een heropening', zegt CEO Matthias De Caluwe.

Op dé grote vraag kenden we voor de persconferentie al een antwoord: de kappers mogen openen op 13 februari, de andere niet-medische contactberoepen op 1 maart. Premier Alexander De Croo bevestigde dat en legde er de nadruk op dat het 'rijden en omkijken' wordt, voorzichtig versoepelen. Het GEMS-expertenteam raadde een heropening evenwel nog steeds af, ondanks de daling in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens.Zowel De Croo als minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke stelden dat België het relatief niet zo slecht doet, in vergelijking met buren die meer winkels of scholen gesloten houden, terwijl de cijfers niet beduidend beter zijn dan in België. Vandenbroucke had het over 'een origineel Belgisch model van aanpak'.Herbekijk hier de livestream, lees verder onder de video.Het Overlegcomité vraagt, zo maakte premier De Croo tijdens de persconferentie bekend, aan het coronacommissariaat en de GEMS-expertenteam om een tijdpad uit te tekenen voor de afbouw van de beperkingen. Die tijdslijn moet zowel rekening houden met de besmettingen als met de vaccinaties, aldus de premier.De beperkingen kunnen geleidelijk afgebouwd worden van zodra de epidemiologische situatie structureel verbetert. 'We gaan de maatregelen niet langer aanhouden dan nodig', verklaarde De Croo. Intussen worden de niet teruggedraaide beperkingen verlengd tot 1 april. Tussentijdse beslissingen of herzieningen zijn wel mogelijk.Deze verlenging is nodig om de nodige rechtszekerheid te hebben. Maar het grote nieuws was dus de heropening van de kapsalons.De kappers zelf zijn alleszins klaar voor de heropening, zei Mitch Mues van sectorfederatie Coiffure.org vooraf. 'We hebben constructieve gesprekken gehad met de overheid over een veilige heropening en we hopen dat die voorstellen gevolgd zullen worden.' Maar een aantal voorstellen die op tafel zouden liggen, zijn volgens de kappers moeilijk om te volgen. Zo zouden kappers enkel een-op-een mogen werken en mag er in grote salons dus maar één kapper tegelijk aan het werk zijn. 'Moeilijk haalbaar', zegt Mues. 'Er zijn heel wat kappers die zeggen dat ze dan niet zullen heropenen, maar helaas zullen ze quasi verplicht worden, want als de steunmaatregelen wegvallen, komt er niets meer binnen.' Ook de Belgische Beauty Federatie benadrukt dat er bij veel mensen in de sector ongerustheid heerst. 'We willen niet de jojo van de samenleving zijn', zegt woordvoerder Mario Blokken. 'Als we mogen openen, moet het een duurzame opening zijn. We willen niet dat we binnen twee weken opnieuw moeten sluiten als de besmettingscijfers opnieuw stijgen.' Ook voor ontspanning in eigen land werd op het vorige Overlegcomité wat perspectief geboden. Intussen is ook uitgelekt dat de campings mogen openen op 8 februari, de dierenparken op 13 februari. Volgens Recread, de grootste sectorfederatie van kampeer- en recreatiebedrijven, zou de krokusvakantie nog deels gered kunnen worden bij een beslissing op vrijdag. 'Op voorwaarde dat het ministerieel besluit snel gepubliceerd wordt', zei woordvoerder Dirk Metsu. Ook de Zoo van Antwerpen en Planckendael verzekerden al klaar te staan voor een heropening. horecaondernemers zich duurzaam kunnen voorbereiden op een heropening', zegt CEO Matthias De Caluwe.