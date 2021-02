Kappers en dierentuinen mogen op 13 februari weer openen. Politie zal vanaf 1 april vlotter reizigers kunnen beboeten die zich niet laten testen. Wat heeft het Overlegcomité beslist?

Kappers, campings

De kappers mogen openen op 13 februari, de andere niet-medische contactberoepen op 1 maart.

In de aanloop naar de vergadering lieten verschillende ministers al verstaan dat de kappers stilaan te essentieel worden voor het welbevinden van de bevolking. Het GEMS-expertenteam raadde een heropening evenwel nog steeds af, ondanks de daling in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens.

De heropening gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Maar niet zo streng als sommigen hadden gewild.

Zo had de expertengroep Gems voorgesteld om een bezoek aan de kapper te beperken tot maximaal 30 minuten, wat een uitgebreide behandeling in de kappersstoel zoals een haarkleuring niet mogelijk had gemaakt.

Die tijdsregel komt er niet. Kappers zullen wel één op één de klanten moeten bedienen. Er mag niemand in de wachtzaal zitten. Voorts moet na elke kappersbeurt een pauze van 10 minuten volgen om te ontsmetten en te verluchten, en moeten de kappers een CO2-meter hebben.

De campings mogen openen op 8 februari, de dierenparken op 13 februari.

Volgens Recread, de grootste sectorfederatie van kampeer- en recreatiebedrijven, zou de krokusvakantie nog deels gered kunnen worden 'op voorwaarde dat het ministerieel besluit snel gepubliceerd wordt', zei woordvoerder Dirk Metsu. Ook de Zoo van Antwerpen en Planckendael verzekerden al klaar te staan voor een heropening.

Boetes

De politie zal mensen die zich na een terugkeer uit een buitenlandse rode zone niet laten testen op het coronavirus ten laatste tegen 1 april veel vlotter kunnen beboeten. Dat zijn de federale regering en de deelstaten vrijdag overeengekomen op het Overlegcomité, kondigde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan.

Niet-essentiële reizen zijn op dit moment verboden. Maar sowieso moet wie terugkeert uit een rode zone zich op dag één en zeven na terugkeer verplicht laten op op het coronavirus. Nu houdt niet iedereen zich echter aan die verplichting. Bovendien is sanctioneren niet gemakkelijk. De federale regering en de deelstaten passen daar nu een mouw aan, beloofde Vandenbroucke op de persconferentie na afloop van het Overlegcomité: ten laatste tegen 1 april - voor de paasvakantie dus - zal de politie rechtstreeks de informatie krijgen van wie zich niet liet testen.

Dat moet ervoor zorgen dat ze vlotter kunnen optreden en boetes kunnen opleggen, aldus Vandenbroucke. 'Zo zullen we niet meer aan de vele goeie mensen die zich aan de regels houden moeten zeggen dat er anderen zijn die de kantjes ervan aflopen, maar dat het moeilijk is om ze te sanctioneren'. De overheden willen niet alleen inzetten op sanctionering, maar ook op sensibilisering. 'We zullen ons uiterste best doen om mensen daarvan te overtuigen.'

Tijdslijn, onder meer voor sport, horeca en cultuur

Het Overlegcomité vraagt aan het coronacommissariaat en de GEMS-expertenteam om een tijdpad uit te tekenen voor de afbouw van de beperkingen. De beperkingen kunnen geleidelijk afgebouwd worden van zodra de epidemiologische situatie structureel verbetert, aldus premier Alexander De Croo, die benadrukte dat er zowel met besmettingen als met vaccinaties rekening gehouden zal worden. 'We gaan de maatregelen niet langer aanhouden dan nodig'.

Tegen 26 februari, wanneer het volgende Overlegcomité plaatsvindt, zal de GEMS een exitplan voorbereiden voor de cultuursector, de sport, de horeca en de jeugd. Dat preciseerde Vlaams minister-president Jan Jambon gezegd op VTM NIEUWS na de persconferentie van het Overlegcomité. De curves zullen daarna bepalen wanneer de versoepelingen binnen deze sectoren mogelijk zijn.

Jambon gaf aan dat het niet in de lijn van de verwachtingen ligt dat er eind februari al versoepelingen zouden aangekondigd worden voor deze sectoren. 'De cijfers zijn nog niet in die aard om al grote versoepelingen door te voeren', aldus de minister-president. 'Wat we wel beslist hebben is dat de groep van experts, de GEMS, een exitplan zal voorleggen'. 'De verspreiding van het virus zal de timing bepalen', aldus Jambon.

De huidige beperkingen worden, tenzij anders vermeld, verlengd tot 1 april. Tussentijdse beslissingen of herzieningen zijn wel mogelijk, klinkt het.

De verlenging is nodig om de nodige rechtszekerheid te hebben.

