Infectioloog Erika Vlieghe, voorzitter van het adviesorgaan GEMS, vindt de situatie 'te fragiel' om versoepelingen door te voeren. Vlieghe erkent wel dat er nood is aan perspectief en zegt dat de experten werken aan een tijdspad met 'voorstellen en scenario's'.

De verschillende regeringen van het land buigen zich vandaag/vrijdag voor het eerst sinds lang over een aantal versoepelingen. Een van de belangrijkste vragen is of de kappers vanaf 13 februari opnieuw de deuren mogen openen.

Twee weken geleden werd aan de sector al perspectief geboden en werd een heropening beloofd als de cijfers verbeterden. Het GEMS-expertenteam raadt een heropening nog steeds af, ondanks de daling in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Maar het is de politiek die de finale beslissing neemt.

Net als viroloog Steven Van Gucht is GEMS-voorzitter Erika Vlieghe 'heel ongerust' over het mogelijke effect van de heropening van de niet-medische contactberoepen. Die beroepen heropenen betekent het opnieuw verhogen van de 'nauwe contacten tussen mensen'. 'Ik ben ook bezorgd over het teken dat je daarmee geeft. Dan krijg je een stroom van vragen: "Als dat kan, dan kan het voor ons misschien ook". Daarvoor is het systeem te fragiel', aldus Vlieghe in De Ochtend.

Perspectief

Vlieghe begrijpt wel dat er gevraagd wordt naar een tijdspad, maar houdt daarbij een slag om de arm. 'Als je een datum vooropstelt en de situatie laat het dan vervolgens op die datum niet toe, dan krijg je een gigantische teleurstelling', zegt Vlieghe. Toch wil ze samen met de andere experten de komende dagen werken aan een aantal 'voorstellen en scenario's' want die kunnen volgens haar helpen om perspectief te bieden.

Lees ook: Kappers open op 13 februari? Advies bewijst hoezeer experten huiveren voor heropstart

De verschillende regeringen van het land buigen zich vandaag/vrijdag voor het eerst sinds lang over een aantal versoepelingen. Een van de belangrijkste vragen is of de kappers vanaf 13 februari opnieuw de deuren mogen openen. Twee weken geleden werd aan de sector al perspectief geboden en werd een heropening beloofd als de cijfers verbeterden. Het GEMS-expertenteam raadt een heropening nog steeds af, ondanks de daling in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Maar het is de politiek die de finale beslissing neemt. Net als viroloog Steven Van Gucht is GEMS-voorzitter Erika Vlieghe 'heel ongerust' over het mogelijke effect van de heropening van de niet-medische contactberoepen. Die beroepen heropenen betekent het opnieuw verhogen van de 'nauwe contacten tussen mensen'. 'Ik ben ook bezorgd over het teken dat je daarmee geeft. Dan krijg je een stroom van vragen: "Als dat kan, dan kan het voor ons misschien ook". Daarvoor is het systeem te fragiel', aldus Vlieghe in De Ochtend. Vlieghe begrijpt wel dat er gevraagd wordt naar een tijdspad, maar houdt daarbij een slag om de arm. 'Als je een datum vooropstelt en de situatie laat het dan vervolgens op die datum niet toe, dan krijg je een gigantische teleurstelling', zegt Vlieghe. Toch wil ze samen met de andere experten de komende dagen werken aan een aantal 'voorstellen en scenario's' want die kunnen volgens haar helpen om perspectief te bieden.