De spanningen nemen toe binnen de federale regering, na het verbale opstootje tussen SP.A-voorzitter Conner Rousseau en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Olivier Mouton, politiek journalist bij het Franstalige weekblad Le Vif, geeft uitleg.

'Als Georges-Louis Bouchez keer op keer kritiek heeft op het werk dat de federale regering levert, moet hij zich maar de vraag stellen of ze (de MR, nvdr.) daar nog willen zitten,' zo liet SP.A-voorzitter Conner Rousseau zich donderdagavond in Terzake ontvallen. Rousseau heeft het gehad met het kappen op de eigen regeringspartners en de virologen, zegt hij.

...

'Als Georges-Louis Bouchez keer op keer kritiek heeft op het werk dat de federale regering levert, moet hij zich maar de vraag stellen of ze (de MR, nvdr.) daar nog willen zitten,' zo liet SP.A-voorzitter Conner Rousseau zich donderdagavond in Terzake ontvallen. Rousseau heeft het gehad met het kappen op de eigen regeringspartners en de virologen, zegt hij.De MR-voorzitter schoot even scherp terug: zijn partij is in tegenstelling tot de SP.A nodig voor de meerderheid in federale regering, zo merkte Bouchez vanochtend fijntjes op de RTBF-radio op.Vorige week ging 'GLB' al in de clinch met viroloog Marc Van Ranst, die de regering adviseert in de coronacrisis. Het is niet de eerste keer dat de MR-voorzitter stokebrand van dienst is in de federale regering. Drie vragen aan Olivier Mouton, politiek journalist bij Knacks Franstalige zusterblad Le Vif.Olivier Mouton: Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste zijn we aangekomen op een knelpunt in de coronacrisis en vraagt de MR al een paar weken om een versoepeling van de maatregelen. De verklaringen van de experten - Marc Van Ranst in de eerste plaats - werkt op de zenuwen van de politici, en dan nog het meest op die van Bouchez. Maar een en ander heeft ook te maken met het feit dat er steeds meer mensen de inperking van hun vrijheden beu zijn, en dat is een belangrijk thema voor MR. Op politiek vlak is MR verplicht om zich sterk te profileren binnen de Vivaldicoalitie, die linkser is dan de vorige Zweedse coalitie. Ten derde speelt natuurlijk ook de persoonlijkheid van Georges-Louis Bouchez een rol: hij is onwaarschijnlijk gedreven en wil zich steeds profileren op de sociale media. De liberale voorzitters zijn trouwens ook de perfecte doelwitten van de socialisten, dat was ook al het geval voor Charles Michel of Didier Reynders als voorzitters.Olivier Mouton: Ook zij willen een versoepeling van de maatregelen. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) heeft het opnieuw herhaald: hij vindt dat 'de toestand lang genoeg heeft geduurd'. Toch hebben de anderen Franstalige partijen ook zeer zware kritiek op Bouchez en zijn manier van politiek bedrijven. Ze delen wat Conner Rousseau donderdagavond in Terzake zei. Zoals ik zeg: het is ook soms gemakkelijker de man te spelen.Olivier Mouton: Georges-Louis Bouchez heeft nu een naam aan Franstalige kant en is die ook aan het maken aan Vlaamse kant. Laat ons daarbij nooit vergeten dat hij anderhalf jaar geleden bijna niemand was op politiek vlak. Dat is een spectaculaire evolutie.Maar de crisis binnen zijn partij na de zwakke ministeriële casting van de MR in oktober, heeft hem wat gekost, ook in de peilingen. Hij zit nu al in een 'reconstructiefase'. Hij is met andere woorden verplicht om een zekere druk te zetten, om opnieuw 'cooler' te worden op termijn.