Sp.a-voorzitter Conner Rousseau vindt dat zijn collega bij MR, Georges-Louis Bouchez, zich de vraag moet stellen of zijn partij nog in de federale regering wil zitten. Dat zei hij in een interview bij Terzake op Canvas.

'We wisten op voorhand dat we daar veel miserie mee gingen hebben. Dat is hoe hij is', zei Rousseau. 'Ik wil daar ook niet te veel uitspraken over doen. Ik zit niet op Twitter.'

Maar de socialist stelt zich toch vragen bij de houding van Bouchez tegenover de federale regering. 'Ik vind het wel merkwaardig dat zo'n jonge gast op zo'n ouderwetse manier aan politiek doet. Kappen op de eigen regeringspartners, kappen op de virologen, kappen op iedereen. Misschien moet hij zich ook maar eens de vraag stellen. Ik vind dat die regering goed werk levert, dat is de hele regering. Als hij daar keer op keer kritiek op heeft, moet hij zich maar de vraag stellen of ze daar nog willen zitten.'

De sp.a-voorzitter gaf daarnaast nog toelichting bij de visie van zijn partij op een mogelijke nieuwe staatshervorming. 'We zijn er zelf nog niet volledig uit. We gaan, denk ik, wel samen met PS in 2024 een soort model presenteren waar België naartoe moet. Wij geloven in de kracht van solidariteit en die moet federaal gegarandeerd zijn, maar de uitvoering van een aantal zaken moet gewoon eenvoudiger', aldus Rousseau.

