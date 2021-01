Egbert Lachaert, de voorzitter van regeringspartij Open VLD, stoort zich aan de overcommunicatie van virologen en experten de afgelopen weken. Hij roept op om 'geen onzekerheden rond te strooien'.

De burgers doen zo hun best en zitten mentaal zo diep, die hebben daar echt geen boodschap aan, zei Lachaert vrijdag in De Ochtend op Radio 1.

Hij vindt dat de virologen en experten zich terughoudender moeten stellen. 'Virologen en experten hebben hun expertise en die moet je respecteren. Maar persoonlijk heb ik me de laatste twee weken wat gestoord aan de overcommunicatie van de virologen en experten. Elke avond, op alle media, met allerlei scenario's en rampberichten.'

Lachaert vreest dat een en ander niet goed is voor het mentale welzijn. 'Dat is een probleem voor het draagvlak en de motivatie van de mensen. Ik denk dat veel mensen daar wat moeite mee hebben.'

'Onzekerheden rondstrooien, daar moet je heel voorzichtig mee zijn', zegt hij. 'We zitten op een breekpunt in de motivatie van de bevolking in het volhouden van de maatregelen en dan moet men zich echt wat terughoudender opstellen.'

Premier Alexander De Croo (Open VLD) riep donderdag in de Kamer al op tot voorzichtigheid met betrekking tot de snel verspreidende mutanten van het coronavirus, maar ook tot rust in de communicatie. 'Laten we ons allemaal beperken tot de zaken waar we feiten voor hebben. De situatie in ons land is niet zo moeilijk als in veel andere ons omringende landen, en voorzichtigheid en rust zullen ons helpen om die voordelige situatie te kunnen behouden.'

