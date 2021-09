Heeft zeuren over taal zin?

Taalfouten zijn voor velen een bron van frustratie. Noemen is niet hetzelfde als heten en een olifant is groter dan een muis, niet groter als. Of overdrijven we als we ons opboeien in die zogenoemde taalverloedering? Sociolinguïst Eline Lismont vertelt of de frustraties van taalnazi's terecht zijn en waarom we sommige van die taalfouten blijven maken.