Op zondag 12 mei blaast de burgerbeweging Hart Boven Hard verzamelen in Brussel met een eisenpakket voor de verkiezingen. 'Politiek is meer dan om de vijf jaar gaan stemmen.'

Seppe Malfait (campagnemedewerker): De voorbije maanden zijn er al heel wat acties geweest: over het klimaat, tegen racisme, een vrouwenmars, vakbondsprotest, en ook de gele hesjes kwamen op straat. Hart Boven Hard heeft altijd ingezet op verbinding, en dat gaan we op 12 mei weer doen. We willen vooral zorgen dat we niet uit elkaar worden gespeeld.

...