Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten ziet meerdere buitenproportionele voorstellen opduiken in de strijd tegen het coronavirus. 'Dit is geen politiestaat.'

Gwendolyn Rutten maakt zich zorgen om enkele maatregelen die lokale politiediensten nemen in de strijd tegen het coronavirus. De Open VLD-voorzitter ziet parallellen met de periode van de terroristische aanslagen in 2016. 'Dat was ook een tijd van angst waarin sommige mensen maatregelen wilden treffen die te ver gaan. Toen en ook nu moet er iemand zijn die hen de halt toeroept.'Welke maatregelen baren u zorgen?Gwendolyn Rutten: Aan de kust roept de politie op om mensen te verklikken die naar hun tweede verblijf gaan. Burgerzin is één ding, maar er zijn genoeg andere mogelijkheden dan het instellen van een kliklijn. Men gebruikt nu ook al drones met warmtedetectie. Dat is een evolutie waar ik veel moeite mee heb. Gisteren bleek dat de politie wel degelijk een woning mag binnentreden zonder huiszoekingsbevel. Rutten: Dat is no pasarán voor ons. De politie kan niet simpelweg op eigen houtje binnentreden. Zodra het parket de toestemming geeft, zijn er voldoende checks and balances. Maar er is altijd proportionaliteit nodig. De middelen moeten opwegen tegen het doel. Dit is nog altijd een democratie, geen politiestaat. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) wil via een omzendbrief en een taskforce de interpretatie van de regels stroomlijnen. Een goed idee? Rutten: Ik heb die omzendbrief gelezen. Als het doel is om te overleggen en te stroomlijnen is er geen probleem. Het kan niet de bedoeling zijn dat de lokale politie onder rechtstreeks commando van Binnenlandse Zaken komt te staan. De lokale politie wordt aangestuurd door de burgemeester, niet door een minister. Riskeer je op die manier dan niet te veel eigenzinnige interpretaties?Rutten: Laat me eerst en vooral aanstippen dat de overgrote meerderheid van de politiediensten prima werk levert. Ik begrijp dat de politie duidelijkheid wil, maar in een samenleving moet je ook voor een stuk je gezond verstand gebruiken. Als je alles top down regelt en redeneert vanuit de regel om de regel, dan is die ruimte er niet. Allemaal goed en wel, maar uw partij zit in de regering. Bovendien maakt u als partijvoorzitter deel uit van de zogenaamde superkern, die elke zaterdag bijeenkomt.Rutten: Men kent onze opvatting. Onze ministers verkondigen die ook binnen de schoot van de Vlaamse en federale regeringen. Ik zal het ook aankaarten op de verschillende fora waar we onze stem kunnen laten horen. Oók in de parlementen en in de media. In het publieke debat moet er tegengewicht zijn. Anders riskeren we achteraf spijt te krijgen dat we vrijheden hebben weggegeven op momenten van angst.Ten slotte, minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) staat in toenemende mate onder druk, niet in het minst in Franstalig België. Staat u achter uw minister? Rutten: Voor 300 procent. De hoofdopdracht is dat de curve wordt afgevlakt in het belang van de volksgezondheid. Ondanks moeilijkheden zien we dat ons zorgsysteem het op dit moment aankan. Dat is de hoofdtaak. Al de rest is niet onbelangrijk, maar achteraf is er tijd genoeg om ernaar te kijken. Ongetwijfeld zijn er bemerkingen, zijn er mensen die denken dat het anders en beter moet, maar op dit moment geldt er één ding: get the job done.