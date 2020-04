Lockdownfeestjes blijven her en der opduiken. De politie heeft daarbij het fiat van het parket gekregen om desnoods zonder een gerechtelijk bevel binnen te vallen.

Of de politiediensten meer mogelijkheden zouden moeten krijgen om woningen te betreden in de strijd tegen het coronavirus. Die vraag werd afgelopen vrijdag opgeworpen tijdens de Nationale Veiligheidsraad. De oppering viel op een koude steen. De bestaande modaliteiten zouden al volstaan, zo concludeerden de aanwezigen. Hoe dan ook hebben de politiediensten al de mogelijkheid om illegale bijeenkomsten op te breken. Dat gaat dan in eerste instantie om de zogenaamde lockdownfeestjes, waar voornamelijk jongeren de social distancing-regels met de voeten treden.Zelfs een relatief kleine politiezone als die van Bilzen-Hoeselt-Riemst beëindigde twee lockdownfeestjes op drie dagen tijd. Op het eerste feestje op zaterdag kwam het daarbij zelfs een tot een achtervolging. Toch kon elke aanwezige geklist worden. Iedereen kreeg een boete van 250 euro. Op maandag volgde een nieuw feestje. Elf meerderjarigen vlogen op de bon. Voor één minderjarige werd een proces-verbaal opgesteld, dat zal worden behandeld door het Limburgse jeugdparket. Volgens korpschef Dirk Claes werden de feestvierders grotendeels verraden door de aanwezigheid van discolichten.In beide gevallen werd de politie vrijwillig binnengelaten door de feestvierders. De agenten hadden aangebeld na een klacht van een buur. Patrouilles kijken ook uit naar een buitengewoon hoog aantal wagens voor huisdeuren. Maar wat als de aanwezigen niet zo meegaand zijn en weigeren om de deur te openen? Claes: 'Wij hebben altijd een stormram bij.'De korpschef zegt dat hij daarvoor geen huiszoekingsbevel nodig heeft. Hij beroept zich daarvoor op de omzendbrief van 25 maart vanwege het College van Procureurs-Generaal. In de passage over betreden van private plaatsen staat er dat 'artikel 27 van de wet op het politieambt toegepast kan worden, dat een bestuurlijke doorzoeking van privéplaatsen mogelijk maakt'. In het bewuste artikel staat dat de politie gebouwen mag binnentreden wanneer het gevaar 'een uitermate ernstig en ophanden zijnde karakter vertoont dat het leven of de lichamelijke integriteit van personen bedreigt'.Volgens korpschef Claes valt het dodelijke coronavirus onder die noemer. Het parket van Limburg bevestigt die lezing. 'Indien men weigert de politie toe te laten de gezondheidsmaatregelen tegen het coronavirus te handhaven, zal de politie inderdaad zich zonder toelating toegang verschaffen tot de plaats waar de bijeenkomst wordt gehouden', luidt het. Oud-vrederechter Jan Nolf fronst de wenkbrauwen bij die redenering. 'Er is toch steeds een proportionaliteitstoets nodig', zegt hij. 'Je kan een feestje ook op andere manieren afwenden. Zo zou je via een politiemicrofoon kunnen communiceren, net zoals bij gijzelingen.' Nolf pleit voor terughoudendheid en deinst terug voor een te letterlijke uitvoering van de legale teksten. 'We moeten het hoofd koel houden. Voor je het weet slaan we iemand in de boeien omdat die heeft geniesd in de supermarkt.'