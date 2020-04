De Crem richt taskforce voor politie op: 'Eigen invulling geven aan maatregelen ronduit gevaarlijk'

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft een taskforce opgericht die er voor moet zorgen dat de politiediensten alle maatregelen tegen het coronavirus op dezelfde manier toepassen. De minister beseft dat niet alles in regeltjes kan worden gegoten, maar eigen wendingen geven aan de federale maatregelen is 'onverantwoord en in gezondheidsgerelateerd crisisbeheer zelfs ronduit gevaarlijk', waarschuwt de minister in een rondzendbrief.

Pieter De Crem (CD&V)

De minister benadrukt dat de situatie enkel doeltreffend kan worden aangepakt met een verregaand en coherent nationaal beleid, dat binnen alle geledingen op dezelfde manier wordt vertaald. Hij heeft lof voor de inzet en inspanningen van alle medewerkers op het terrein, maar dat er hier en daar eigen interpretaties worden gegeven aan de regels, is voor De Crem not done. Lees ook: Politie kan al binnen zonder huiszoekingsbevel: 'Wij hebben altijd een stormram bij' Daarom heeft hij een 'Task Force GPI' in het leven geroepen. Die moet voor de hele geïntegreerde politie voor een eenduidig beleid zorgen, net als voor een eenvormige toepassing van alle regels en reglementen. De minister onderstreept het dwingende karakter van de richtlijnen van de taskforce. 'Dit veronderstelt een rigoureuze en ongenuanceerde toepassing ervan binnen alle geledingen van de geïntegreerde politie. Daar we van onze burgers een rigide uitvoering van de maatregelen verwachten om zo snel mogelijk het hoofd te bieden aan deze epidemie, mag dit voor de politiediensten - welke op de handhaving ervan toezien - geen onoverkomelijk verzoek inhouden', aldus De Crem. Lees ook: Gaan deze vijf coronavoorstellen te ver? De minister benadrukt dat de situatie enkel doeltreffend kan worden aangepakt met een verregaand en coherent nationaal beleid, dat binnen alle geledingen op dezelfde manier wordt vertaald. Hij heeft lof voor de inzet en inspanningen van alle medewerkers op het terrein, maar dat er hier en daar eigen interpretaties worden gegeven aan de regels, is voor De Crem not done. Daarom heeft hij een 'Task Force GPI' in het leven geroepen. Die moet voor de hele geïntegreerde politie voor een eenduidig beleid zorgen, net als voor een eenvormige toepassing van alle regels en reglementen. De minister onderstreept het dwingende karakter van de richtlijnen van de taskforce. 'Dit veronderstelt een rigoureuze en ongenuanceerde toepassing ervan binnen alle geledingen van de geïntegreerde politie. Daar we van onze burgers een rigide uitvoering van de maatregelen verwachten om zo snel mogelijk het hoofd te bieden aan deze epidemie, mag dit voor de politiediensten - welke op de handhaving ervan toezien - geen onoverkomelijk verzoek inhouden', aldus De Crem.