Groen wil meerderheid kleur laten bekennen over benoeming Vanackere

'Er passeert nu zoveel kritiek dat ik me niet kan voorstellen dat Open VLD en N-VA dit zomaar gaan laten passeren', zegt Kamerfractieleider van Groen Kristof Calvo.

Directeur Marcia De Wachter en gouverneur Jan Smets, beiden van CD&V-signatuur, vertrekken bij de Nationale Bank. Volgens de politieke logica kwam het CD&V en N-VA toe om voor opvolgers te zorgen, maar in het kader van het goed bestuur werd besloten het directiecomité met één positie af te slanken. CD&V draagt voormalig minister van Financiën Steven Vanackere voor als nieuwe directeur.

Daarmee verdwijnt de enige vrouw uit het directiecomité, en dat zint Marcia De Wachter niet. De vicepremiers van N-VA en Open VLD laten weten dat het louter om een beslissing van CD&V gaat en niet van de federale regering.

'Laten we proberen hier iets productief van te maken, en niet gewoon akte te nemen van de beslissing van CD&V', reageert Kristof Calvo. 'Wij dienen donderdag een interpellatie in, maar we hopen eigenlijk dat dit al eerder opgelost zal raken. Er is een maatschappelijke en een politieke meerderheid om meer diversiteit na te streven. Hoe sneller eerste minister Charles Michel deze voordracht bevriest, hoe beter.'