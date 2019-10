Groen kiest komende zaterdag een nieuwe voorzitter. Björn Rzoska, met running mate Rina Rabau, is de grote uitdager van Meyrem Almaci. 'Wij moeten gevoeliger zijn voor de betaalbaarheid van klimaatbeleid,' zegt hij in een interview in De Zondag.

'Mijn kandidatuur is niet tegen iemand gericht,' zegt Rzoska. 'Wij hebben een grondige analyse gemaakt van 26 mei, veel mensen en afdelingen gesproken, en op basis daarvan een toekomstproject geschreven.

'Dat bevat enkele klemtonen. Méér mensen op de voorgrond. De kloof dichten tussen stedelijk en landelijk gebied. Klimaatbeleid verzoenen met sociaal beleid. Dat laatste wordt dé uitdaging.'

Lessen trekken

Groen ging er op 26 mei op vooruit, maar niet in de verhoopte mate. Rzoska: 'Onderzoek van Stefan Walgrave toont ook aan dat we tijdens de campagne maar liefst drie procent van de kiezers zijn verloren. We moeten daar lessen uit trekken.'

'We hebben ons, volgens mij, te veel laten opsluiten in het klimaatverhaal, en zijn dat sociaal verhaal uit het oog verloren. Wij moeten gevoeliger zijn voor de betaalbaarheid van klimaatbeleid. Elke maatregel moet daarop afgetoetst worden.

'We gaan nog meer uit die bubbel moeten treden,' vult Rabau aan. 'Nog meer luisteren naar mensen en afdelingen. We hebben een sterk ecologisch en sociaal programma. Maar we slagen er niet in alle doelgroepen te bereiken.'

'Het federaal planbureau beaamt dat Groen het meest gunstige programma heeft voor mensen met een bescheiden inkomen. Toch vrezen die mensen dat ze inkomen gaan verliezen als Groen aan de macht komt.'

Opportuniteiten

En dat hoeft niet zo te zijn, zegt Rzoska. 'Klimaatbeleid zal natuurlijk middelen vragen, maar dat moet op lange termijn lonend zijn. Deze regering kijkt graag naar de Scandinavische landen als het over integratie gaat. Ze zou beter eens kijken hoe die landen de klimaatverandering aanpakken. Zij zien daar opportuniteiten in. Jobcreatie is één voorbeeld.'

'Onze klassieke partijen zien vooral de gevaren. Mensen voelen zich daardoor bedreigd. Dat zorgt voor polarisatie. Ik wil niet aan doemdenken doen. Dat helpt niemand vooruit. We moeten opportuniteiten zien in dit debat.

Rabau: 'De meeste mensen beseffen wel dat er iets moet gebeuren. Maar we moeten vermijden dat problemen alleen bij het individu gelegd worden. Dat maakt mensen bang. Het is de samenleving die de klimaatopwarming moet aanpakken.'

Rzoska erkent dat Groen de mensen misschien te veel een schuldgevoel aanpraatte. 'Het vingertje was terug in de campagne. Dat was niet goed. Dat moet anders.'

'Wij moeten de mensen niet culpabiliseren. Wij moeten ijveren voor systemische veranderingen. Het mooiste voorbeeld vind ik de slimme kilometerheffing. Dat verschuift de belasting van bezit naar gebruik. Maar wie geen alternatief heeft of wie kwetsbaar is, moet niet extra betalen. Dat is betaalbaar en sociaal klimaatbeleid.'

