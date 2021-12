Er moet een grondige milieujuridische doorlichting komen van de Oosterweelwerken met PFOS-vervuilde grond op Linkeroever. 'Zolang die doorlichting niet is gebeurd, kunnen de Oosterweelwerken niet verder gaan', zegt Groen.

Er moet een grondige milieujuridische doorlichting komen van de Oosterweelwerken met PFOS-vervuilde grond op Linkeroever. Dat zegt Groen woensdag, na een arrest van de Raad van State dat stelt dat de afbakening van de kadastrale werkzone niet correct is verlopen. 'Zolang die doorlichting niet is gebeurd, kunnen de Oosterweelwerken niet verder gaan.'

Vlaams parlementslid en lid van de PFOS-commissie Mieke Schauvlieghe stelt al geruime tijd dat de afbakening van de kadastrale werkzone van afgraafwerken op Linkeroever niet correct verliep. 'Zowat elke PFOS-commissie stelde ik hier vragen over. Volgens Lantis en OVAM was er geen enkel probleem. De Raad van State maakt er nu brandhout van. De Oosterweelwerken zullen grondig hertekend moeten worden.'

Als de werkzone strikter zou afgebakend worden, betekent dat er meer grond als afval gecatalogeerd moet worden, zegt de partij. Die grond zou dus niet naar de veiligheidsberm bij 3M mogen gaan, maar moet dan afgevoerd en gesaneerd worden. 'De verantwoordelijkheid van de vorige Vlaamse Regering en bevoegd minister Ben Weyts is gigantisch', zegt Schauvlieghe. 'Zij keurden een dading goed, waarin de heel ruime kadastrale werkzone werd afgebakend en waarin werd beslist om de grond niet af te voeren en te saneren , maar om hem te gebruiken in een veiligheidsberm. Zo werd de grondverzetsregeling van toepassing, in plaats van de berm te klasseren als stort.'

Bom onder de Oosterweelwerken

Dat er nu een bom onder de Oosterweelwerken wordt gelegd, is volgens Groen niet de verantwoordelijkheid van de actiegroepen die naar de Raad van State stapten. 'Dat is de vorige en de huidige Vlaamse regering, die ondanks vele vragen en signalen van bodemsaneringsdeskundigen en milieujuristen in de PFOS-commissie hun werkzaamheden rustig verder zetten. Iedereen wist dat het verplaatsen van vervuilde grond mogelijk gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Toch bleef de Vlaamse regering hier doof voor.'

De enige uitkomst nu, is dat de werken stopgezet moeten worden in afwachting van een onafhankelijk milieujuridisch advies. 'De Oosterweelwerken moeten proper en volgens de wet gebeuren', zegt Antwerps fractieleider Imade Annouri. 'Dat is hier niet het geval. Dus stop die werken tot dit is opgelost. Punt.'

