Gouverneur West-Vlaanderen wil drones inzetten tijdens waterschaarste

Vorige zomer was er in heel Vlaanderen een aanhoudende droogte, waarbij West-Vlaanderen hard getroffen werd. Er was zelfs een tijdlang een captatieverbod uitgevaardigd op onbevaarbare en zelfs enkele bevaarbare waterlopen. Maar heel wat landbouwers lapten dat verbod aan hun laars. 'Er zijn vorige zomer tien processen-verbaal opgesteld, maar we weten dat het aantal inbreuken groter was', aldus gouverneur Decaluwé.

Daarom wil de gouverneur een raamakkoord opstellen met een dronebedrijf om beter en efficiënter controles uit te voeren, mocht de provincie in de toekomst opnieuw getroffen worden door droogteperiodes. 'Dat is nodig, want uiteindelijk schieten ze, zeker landbouwers, zichzelf in de voet. Als we verschillende zomers zo'n droogteperiode kennen, zal de watervoorraad uiteindelijk eens echt op zijn', waarschuwt hij. Hij roept ook op om voorzichtig om te gaan met water. 'Het grondwaterpeil staat nog niet op een normaal niveau. Rationeel watergebruik wordt de uitdaging van de toekomst', vult hij aan.

Decaluwé pleit er ook voor om West-Vlaanderen apart te bekijken, los van Vlaamse maatregelen. 'Er is maatwerk nodig. West-Vlaanderen is Limburg niet. Het probleem van de verzilting bijvoorbeeld is hier heel specifiek', aldus Decaluwé. Hij wil ook een coördinerende rol opnemen en goede voorbeelden, 'best practises', gebruiken in steden en gemeenten waar er nog minder kennis en ervaring is met droogte en waterschaarste.