Google voorspelt met AI-model overstromingen van Belgische rivieren

Google verspreidt voortaan overstromingsvoorspellingen voor een aantal rivieren in België. Die kijken tot zeven dagen vooruit, zegt het technologiebedrijf. Google gebruikt daarvoor artificiële intelligentie (AI).

Google begon met het voorspellen van rivieroverstromingen met behulp van AI in 2018 in India. Later breidde het bedrijf die dienst uit naar verschillende landen in Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. Nu dekt de ‘Floodhub’ 80 landen, waaronder voor het eerst ook België.

Op het platform (g.co/floodhub) voorspelt Google de evolutie van het waterpeil van onder meer de Dender, de Ourthe, de Vesder, de Amblève en andere rivieren. Dat moet overheden, ngo’s en inwoners van risicozones helpen om zich beter voor te bereiden, luidt het. Het technologiebedrijf zegt nog te werken aan een uitbreiding van de overstromingswaarschuwingen in zijn populaire zoekmachine en in kaartentoepassing Maps.

Google zegt dat zijn “hydrologiemodel” het eerste werkende model is dat machine learning gebruikt om verbeterde prognoses te genereren op locaties over de hele wereld. Het model verwerkt onder meer publieke gegevens over neerslag en temperatuur, samen met satellietfoto’s.

Professor in Hydraulica Patrick Willems (KU Leuven) zegt dat AI-toepassingen zoals die van Google hun nut hebben, ‘maar enkel om ruw, grofschalig een voorwaarschuwing te geven’. De modellen die de overheid gebruikt, zijn volgens hem lokaal veel nauwkeuriger. Zij gebruiken immers ook fysische kennis over het watersysteem. ‘Deze fysische kennis is belangrijk, want machine learning methodes zijn gebaseerd op ervaringen met eerdere gebeurtenissen’, legt Willems uit.

‘Bij overstromingen gaat het typisch om gebeurtenissen die uitzonderlijk zijn, waar dus nog weinig ervaringen mee zijn. Bovendien hebben gebeurtenissen door de klimaatverandering meer en meer een extremiteit die zich in het recente verleden – dus onder huidige bewoning en andere menselijke invloedsfactoren zoals verharding – niet eerder voordeed’, luidt het.