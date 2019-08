De online goklimiet van 500 euro per week, die verslavingen moet tegengaan, is zo lek als een zeef. Dat blijkt uit een test van oppositiepartij Groen, waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag berichten.

Eind 2018 keurde de regering-Michel de nieuwe gokwet goed. Daardoor werd het verboden om te gokken op krediet, mogen televisiezenders minder reclame uitzenden voor online kansspelen en geldt er een online speellimiet van 500 euro per week per speler. Die limiet moet kwetsbare gokkers tegen zichzelf beschermen.

Maar experts waarschuwden al bij de invoering dat hij nog altijd veel te hoog was. Vandaag blijkt de limiet ook nog eens makkelijk te omzeilen. Zo kunnen gokkers meerdere valse accounts maken op dezelfde website, kunnen ze bij meerdere gokwebsites tegelijk 500 euro per week vergokken of kunnen ze de opgelegde limiet van 500 euro per week simpelweg voor zichzelf verhogen. Dat blijkt uit een test van Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) op gokwebsites, zoals Ladbrokes, Napoleon Games en Betfirst. Tijdens het onderzoek kwamen nog meer inbreuken aan het licht. Zo kan je op sommige websites nog altijd betalen met een kredietkaart, hoewel gokken op krediet verboden is.

Van Hecke wijst met een beschuldigende vinger naar de Kansspelcommissie. 'Zij treedt als waakhond te weinig op tegen inbreuken.' Bij de Kansspelcommissie geven ze toe dat de controle mank loopt. Zo is er op dit moment geen sprake van een samenwerking met de Nationale Bank om te verhinderen dat probleemgokkers hun goklimiet verhogen. 'Daarvoor moeten we de Nationale Bank betalen en onze systemen aanpassen, maar we hebben eerst extra budget nodig', zegt woordvoerster Marjolein De Paepe.