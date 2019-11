Ondanks officieel nog onbevestigde berichten over een staakt-het-vuren tussen Israël en de extremistische organisatie Islamitische Jihad is er ook donderdagmorgen nog een raketaanval gelanceerd op Israël.

Volgens het leger weerklonken in het grensgebied sirenes.

Eerder had het Franse persagentschap AFP gemeld dat in de Gazastrook sinds 5.30 uur plaatselijke tijd (4.30 uur Belgische tijd) een staakt-het-vuren van kracht is. Het nieuwsagentschap baseerde zich daarvoor op een Egyptische bron en op een bron binnen de Islamitische Jihad zelf.

Volgens een Egyptische topfunctionaris bepaalt het akkoord dat de Palestijnse actoren moeten toezien op een terugkeer naar de kalmte in Gaza en dat ze er tijdens manifestaties alles aan moeten doen om "de vrede te bewaren". Israël moet op zijn beurt de vijandelijkheden staken en "een staakt-het-vuren in acht nemen" tijdens de manifestaties van de Palestijnen. Een woordvoerder van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu wilde tot hiertoe echter geen commentaar geven op de berichten over een staakt-het-vuren.

Het is in de Gazastrook erg onrustig sinds het Israëlische leger dinsdagochtend tijdens een gerichte operatie Baha Aboe al-Ata doodde, de 42-jarige leider van de al-Quds Brigades. Dat is de gewapende arm van Islamitische Jihad in de Gazastrook.

Daarop startte de Islamitische Jihad een offensief tegen Israël. Zo zouden er al meer dan 360 raketten zijn afgevuurd op Israël. Israël dreef op zijn beurt de luchtaanvallen op Gaza verder op. Bij die Israëlische luchtaanvallen zijn inmiddels sinds dinsdag al zeker 34 Palestijnen om het leven gekomen. Alles samen raakten ook tientallen mensen, zowel op Israëlisch grondgebied als in Gaza, gewond.