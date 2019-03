In de zomer is het strand van Gaza een populaire plek voor Palestijnen die verkoeling zoeken. Het water is echter erg vervuild.

Een groepje werklozen verwarmt zich aan een vuurtje bij dageraad. Voor een luttele vijf shekel (1,20 euro) per dag zouden ze de handen al uit de mouwen steken, zeggen ze, maar er is absoluut geen werk te vinden.

In beeld: 24 uur in Gaza © Reuters

Moslims arriveren voor het gebed in de Al Saïd Hashem-moskee in Gaza-Stad, de grootste in de hele Gazastrook, waar de bevolking van twee miljoen grotendeels soenniet is.