Geven we beter geld aan YouTube dan aan de VRT?

Je hoort het wel vaker: de VRT is een links bastion en kost ons bakken vol geld. We moeten de openbare omroep gewoon afschaffen! Professor communicatiewetenschap Karen Donders (VUB) maakte letterlijk van haar hobby's (tv-series als Buffy the Vampire Slayer verslinden) haar beroep, al doet ze dat wel binnen een wetenschappelijk kader. Als geen ander kan zij je vertellen of de VRT afschaffen, of verkleinen, een goed idee is.

