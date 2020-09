Er heerst verdeeldheid bij Celeval, het corona-adviesorgaan. Experts die voorzichtigheid prediken, staan lijnrecht tegenover leden die maatregelen willen versoepelen. Vooral gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) wordt daarbij flink op de korrel genomen, schrijft De Morgen.

Op een vergadering van de Celeval zou het woensdag tot een hevige discussie zijn gekomen. Binnen het orgaan verschillen de meningen over de manier om de coronacrisis op te lossen fundamenteel, luidt het.

Volgens De Morgen kwam het tot een harde confrontatie tussen Annemans, een vurig voorstander van versoepelingen, en experts die al enkele weken waarschuwen voor de stijgende coronacijfers. Hij zou volgens andere leden van Celeval de impact van het virus minimaliseren en de maatregelen in twijfel trekken.

Karine Moykens, secretaris-generaal van het Vlaamse departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die ook in Celeval zetelt, zegt dat haar ervaring binnen het orgaan 'niet negatief' is. 'Ik ervaar Celeval als een groep mensen die allemaal hetzelfde doel hebben en dat is zorgen dat we een zo gedragen mogelijk voorstel naar voren kunnen brengen', verklaarde Moykens in De Ochtend. 'Als je samen met een grote groep mensen tot een consensus moet komen, dan is het alleen maar goed dat meningen aan mekaar afgetoetst worden. Ik voel zeker geen na-ijver, ik voel zeker geen negativiteit.'

Infectioloog Erika Vlieghe wilde vrijdag niet reageren. Het is volgens haar belangrijk dat er geconcentreerd wordt op de taak van Celeval.

Marc Van Ranst

Donderdag verklaarde Annemans in De Afspraak nog dat hij de stijgende cijfers van coronabesmettingen relatief vindt. Hij stelt dat men moet kijken naar de positiviteitsratio: hoeveel van de mensen die een test deden, testen positief. 'Die ratio schommelt al weken rond de 3 procent, ook de voorbije weken waarin men waarschuwt voor een toename', verklaarde de gezondheidseconoom. 'De voorbije weken worden steeds meer mensen dankzij de contactopvolging gevonden. (...) Daar ziet men een positiviteitsratio van 12 procent. Dat is normaal want als je mensen gaat testen die recentelijk een hoogrisicocontact hebben gehad. Als dat aandeel stijgt, dan gaat ook de gemiddelde positiviteitsgraad naar omhoog.' Absolute cijfers communiceren is volgens Annemans gemakkelijker dat de positiviteitsratio. Als er dan een stijging in de cijfers is, 'zal de bevolking extra alert zijn, redeneert men'.

Viroloog Marc Van Ranst, voormalig lid van Celeval, trekt op Twitter van leer tegen Annemans. 'Alle virologen waarschuwen unaniem dat het de verkeerde kant uitgaat omdat het aantal nieuwe gevallen op 1 week stijgt met 75 procent en ons R-getal (reproductiegetal, red.) op 1,4 ligt. Een gezondheidseconoom ontkent staalhard dat er momenteel meer gevallen zijn, en vindt dat we moeten versoepelen. Good luck!', klinkt het.

Alle virologen waarschuwen unaniem dat het de verkeerde kant uitgaat omdat het aantal nieuwe gevallen op 1 week stijgt met 75% en ons R-getal op 1,4 ligt.

Een gezondheidseconoom ontkent staalhard dat er momenteel meer gevallen zijn, en vindt dat we moeten versoepelen.

Good luck! — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) September 17, 2020

Annemans, die niet wilde reageren op het artikel in De Morgen, laat wel van zich horen op Twitter. 'Hoe hadden we het virus het best aangepakt in deze fase? A. met angstcultuur, drama, misleidende cijfers, buitenproportionele maatregelen? B. met waakzaamheid, sereniteit, correcte cijfers, evenwichtige maatregelen? Ik had toch liever B gehad', stelt hij.

Hoe hadden we het virus het best aangepakt in deze fase?

A. met angstcultuur, drama, misleidende cijfers, buitenproportionele maatregelen?

B. met waakzaamheid, sereniteit, correcte cijfers, evenwichtige maatregelen?

Ik had toch liever B gehad. — Lieven Annemans (@LievenAnnemans) September 18, 2020

