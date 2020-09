'Virologen werken met cijfers, artsen met patiënten', zegt hoogleraar Jean-Luc Gala, diensthoofd van het Saint-Luc-ziekenhuis in Brussel.

Het aantal coronabesmettingen in Brussel stijgt snel. Experts zoals biostatisticus Geert Molenberghs vragen extra restricties. Jean-Luc Gala: Altijd weer dezelfde verhalen van hetzelfde, beperkte clubje experts. Ik ben het daar helemaal niet mee eens, want het aantal positieve tests betekent op zich niets. Het gaat meestal om asymptomatische patiënten. Er is geen sterke toename van het aantal ziekenhuisopnames, zeker niet op intensieve zorg, en dat laatste is de échte indicator van de ernst van de pandemie. Bovendien wordt er in Brussel heel veel getest, en hoe meer tests, hoe meer besmettingen. Maar als het virus opnieuw sterker rondgaat, zullen jonge mensen op de duur ook oudere mensen besmetten en zal het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens ook opnieuw toenemen, niet? Gala: Dat klopt ook niet. Onze ouderen hebben intussen geleerd om zich te beschermen. De meeste mensen dragen het mondmasker ook veel beter dan vroeger. Zolang we dit soort maatregelen volhouden, zal de toestand niet uit de hand lopen. Virologen en epidemiologen zijn laboratoriumexperts, maar we moeten niet het lab maar de werkelijkheid als uitgangspunt nemen. In afwachting van een vaccin moeten mensen ook kunnen werken en leven. Het grootste gevaar op dit moment is niet het virus zelf, wel het feit dat de bevolking het zat is, en daardoor straks de coronamaatregelen misschien helemaal niet meer zal willen naleven. Tijdens de eerste golf zijn niet alleen hoogbejaarden maar veel mensen vanaf een jaar of 50 met ernstige gezondheidsklachten in het ziekenhuis beland. Dat kan nu toch opnieuw gebeuren? Gala: Dat was een minderheid en de meesten van hen hebben het ziekenhuis ook gezond weer verlaten. Bovendien werd het dragen van een mondmasker toen ontraden door dezelfde experts die nu strengere maatregelen vragen, en de regering is hen daarin gevolgd. Dat advies heeft in de eerste golf funest uitgepakt. Virologen waarschuwen dat het gevaarlijk is om de huidige coronacijfers te minimaliseren. Voelt u zich aangesproken? Gala: Allerminst. De coronamaatregelen zijn gewoon te streng in verhouding tot de werkelijke toestand, en dat is niet de toestand die virologen en epidemiologen ons voorhouden. Zij werken met cijfers, wij met patiënten - op dit moment twee totaal verschillende dingen. Met het oog op het bereiken van een soort veralgemeende immuniteit móét het virus op een gecontroleerde manier circuleren. Op voorwaarde dat we ouderen en risicopatiënten maximaal blijven beschermen. Voor de rest van de bevolking volstaan gematigde, haalbare maatregelen, die een min of meer normaal leven mogelijk maken: een masker dragen in drukke buurten, afstand houden en sociale contacten beperken tot bijvoorbeeld tien à vijftien mensen.