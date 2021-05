In het kader van het gerechtelijk onderzoek rond de vzw Let's Go Urban zijn donderdag verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het zou onder meer gaan om de woning van LGU-topvrouw Sihame El Kaouakibi en de zetel van haar vennootschappen.

Het onderzoek naar Let's Go Urban is eigenlijk een bundeling van twee onderzoeken: het onderzoek dat het parket zelf startte naar mogelijke financiële malversaties bij het jongerenproject en het onderzoek naar aanleiding van een klacht met burgerlijke partijstelling van El Kaouakibi zelf, tegen onbekenden. Het gezamenlijke onderzoek bekijkt of er sprake is van feiten als valsheid in geschriften, het bedrieglijk niet voeren van een correcte boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, valsheid in informatica en externe en interne hacking.

'De afgelopen weken werd het onderzoek uitgebreid op basis van nieuwe elementen', laat het parket donderdag weten. 'De onderzoeksrechter heeft intussen een onafhankelijke bedrijfsrevisor aangesteld om een rapport te maken.'

De huiszoekingen van donderdag werden uitgevoerd door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie en de Federal Computer Crime Unit, in aanwezigheid van de onderzoeksrechter, het parket en de voorzitter van het Vlaams Parlement. Het parket wil naar eigen zeggen het onderzoek verder in alle discretie laten verlopen en weigert daarom om verder inhoudelijk in te gaan op de zaak. Het parket bevestigt wel nog dat er bij de huiszoekingen geen arrestaties zijn gebeurd.

