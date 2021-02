Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) zegt dat het belangrijk is om een nieuw tussendoel te stellen, nu we steeds verder verwijderd zijn van de drempel van 800 besmettingen per dag en er niet meteen een versoepeling.

De bevolking heeft nood aan perspectief. 'We hebben niet echt meer duidelijkheid gekregen', zegt Vansteenkiste, die ook lid is van expertengroep GEMS. 'Welke doelen moeten we beogen?'

De huidige maatregelen hebben volgens de motivatiepsycholoog goed gewerkt. Maar de motivatie bij de bevolking staat onder druk en we houden ons onvoldoende aan de regels. Dat er geen versoepelingen komen, was een moeilijke boodschap om brengen voor het Overlegcomité. 'Maar het is een wake-up call', zegt de motivatiepsycholoog. 'Dat kan stimulerend zijn'.

Toch is het mogelijk ook een zware klap voor onze motivatie om de maatregelen te blijven volgen. Het is daarom belangrijk dat de situatie niet uitzichtloos wordt. Een nieuw 'tussendoel' kan de bevolking alsnog motiveren. 'Eigenlijk moeten we deze situatie onder controle houden. Dat zouden we bijvoorbeeld als doel kunnen stellen?'

Op weg naar de haven

'Politici moeten als een zeekapitein de vaarrichting aangeven, en waar we in een tussenhaven terechtkomen, om op adem te komen, om dan naar een volgende haven af te zeilen', vergelijkt Vansteenkiste. De bevolking 'houdt best voor ogen dat het risico op lange termijn, een derde golf, ook geen goede zaak zou zijn voor ons mentaal welzijn', waarschuwt de psycholoog. 'We willen allemaal een barbecue organiseren. Maar als die betekent dat we nog een maand moeten wachten op de veilige haven, dan wil je dat toch niet?' Zolang mensen het verband zien tussen hun gedrag, de cijfers en de maatregelen, zullen ze zich aan de maatregelen houden. 'Met de huidige maatregelen komen we er wel. We moeten ze gewoon opnieuw gaan volgen', besluit Vansteenkiste.

