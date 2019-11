Preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) zullen de koning vragen om hun opdracht te beëindigen. Dat vernam de krant Le Soir.

De twee politici worden om 15u30 op het Paleis verwacht. Zij moesten uitzoeken of een paars-gele piste levensvatbaar is. De resultaten van hun consultatieronde lijken teleurstellend. Volgens de Franstalige krant Le Soir zullen ze de koning daarom vragen om hun missie niet te verlengen.

De vraag is nu hoe het Paleis zal reageren. Duidt het meteen een opvolger(sduo) aan, of temporiseert koning Filip door de partijvoorzitters bij hem te roepen? In ieder geval blijft de impasse duren.