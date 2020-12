Ons land zal klaar zijn om te beginnen vaccineren tegen het coronavirus, ook indien een eerste levering van vaccins vroeger in de kerstperiode plaatsvindt. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) donderdag benadrukt in de Kamer. "Niet klaar zijn zou onrecht doen aan onze bevolking, aan de meest kwetsbare mensen en aan iedereen die wacht op perspectief", stelde de minister.

Eerder deze week raakte bekend dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) wellicht al op 21 december het licht op groen zal zetten voor het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Dat is een week vroeger dan verwacht. De voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kondigde donderdag aan dat de vaccinatie in de hele Europese Unie op 27, 28 en 29 december start. De regering had aangekondigd dat de vaccinaties in ons land op 5 januari zouden starten.

"Wij moeten klaar zijn en we zullen klaar zijn. We zijn afhankelijk van de leveringen, maar wij zijn klaar!", verzekerde Vandenbroucke tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Indien er vroeger dan eerst voorzien een eerste symbolische levering plaatsvindt, dan zal ons land klaar zijn om die vaccins toe te dienen, om dan begin januari de echte vaccinatiecampagne uit te rollen, luidde het.

Vaccinatiecampagnes in Europese Unie starten vanaf 27 december

De vaccinatie tegen COVID-19 start in de hele Europese Unie op 27, 28 en 29 december. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdag aangekondigd op Twitter.

"Dit is het moment van Europa. De vaccinatie start op 27, 28 en 29 december in de hele Europese Unie. We beschermen samen onze burgers", tweette von der Leyen. Een woordvoerder voegde wel toe dat het inenten uiteraard pas kan starten na een positieve evaluatie door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA). Het EMA zal zich op 21 december buigen over de goedkeuring van het vaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech, een week eerder dan gepland. Vanuit politieke hoek was de druk opgevoerd nadat het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten eerder met inenten waren begonnen. Indien het EMA maandag een positieve beoordeling maakt, dan kan de Commissie na consultatie met de lidstaten een voorlopige marktvergunning voor het vaccin afleveren.

Die procedure zou twee dagen na het advies van het EMA rond moeten zijn. De Commissie sloot in november een akkoord met Pfizer en BioNTech over de aankoop van 200 miljoen doses, met optie op nog eens 100 miljoen doses. Eenmaal beschikbaar worden de vaccins verdeeld onder de lidstaten in functie van de omvang van hun bevolkingsaantal. Voor België zijn er 5 miljoen doses voorzien.

Ook met vijf andere producenten heeft de Commissie een voorkoopcontract gesloten. Het vaccin van het Amerikaanse Moderna zou het tweede op de Europese markt kunnen worden. Het EMA wil de aanvraag op 12 januari beoordelen. De Commissie heeft 80 miljoen vaccins bij Moderna gereserveerd, met een optie op een bijkomende 80 miljoen doses.

De Commissie kondigde donderdag overigens aan dat ook de verkennende gesprekken met het Amerikaanse biotechbedrijf Novavax afgerond zijn. Er wordt nu gewerkt aan een contract voor 100 miljoen vaccins, met een optie op nog eens 100 miljoen doses. Als alle vaccins veilig en doeltreffend zouden blijken, zal Europa over een portefeuille van meer dan twee miljard doses beschikken. Daarvan kunnen er ook gedoneerd worden aan armere landen.

