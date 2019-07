Frank De Winne: 'De ruimte mag geen Far West worden'

Rosanne Mathot Journalist

Frank De Winne was, na Dirk Frimout, de tweede Belg in de ruimte en werd daarna de eerste Europese bevelhebber van het International Space Station (ISS). Tegenwoordig staat hij aan het hoofd van het Europese astronautenkorps EAC in Keulen. Van daaruit blijft hij pleiten voor meer internationale samenwerking en een ditmaal wél bindende Ruimtewet. 'De verkenning van de ruimte is geen wedstrijdje.'

Frank De Winne (foto 2009) © .

De vijftigste verjaardag van de eerste maanlanding brengt Frank De Winne door in de Kosmodroom van Bajkonoer, waar hij op de eerste rij zit bij de lancering van de Europese astronaut Luca Parmitano. Wij kregen ON1DWN aan de lijn -- met dat pseudoniem communiceert radioamateur De Winne vanuit het ISS of Houston.

