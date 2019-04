Francken over Amerikaanse mail na Kucam-affaire: 'Amper drie zinnen van adviseur op ambassade'

De vraag om uitleg over de humanitaire visa die ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) aan 1.502 Syriërs verschafte, is een korte mail van een adviseur van de Amerikaanse ambassade. De adviseur vroeg enkel bevestiging of de identiteit van de 121 'spoorloze' Syriërs met een humanitair visum doorgegeven was aan de Europese Unie en de andere Schengenlanden.

Het Laatste Nieuws bericht donderdag over de mail. Theo Francken heeft die mail intussen op zijn Facebookpagina geplaatst. Begin dit jaar kwam Francken onder vuur te liggen toen bleek dat hij via tussenpersonen humanitaire visa had verschaft aan 1.502 Syriërs. Onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken heeft ondertussen uitgewezen dat 121 van deze Syriërs spoorloos zijn. Liefst 107 van hen stonden op een lijst van de bekendste tussenpersoon, het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA). Afgelopen weekend schreven de kranten van Mediahuis dat de VS in een brief aan Buitenlandse Zaken opheldering vroegen. Volgens Francken 'gaat helemaal niet om een officiële brief', maar 'om een mailtje van 20 maart van amper drie zinnen'. 'Er wordt met niks gedreigd en al helemaal niet met het mogelijk verliezen van de visumvrijstelling voor Belgen op de States. Dat wordt niet eens vermeld', zegt Francken. 'Dit is de zoveelste beschadingsoperatie op mijn persoon. Vuile en valse natrapperij', aldus de N-VA-politicus.