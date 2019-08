Formateur Jan Jambon (N-VA) en de delegaties van N-VA, CD&V en Open Vld hebben dinsdag op een eerste vergadering de praktische afspraken gemaakt voor de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. De inleidende vergadering van de "Zweedse coalitie" nam amper een uur in beslag.

"De sfeer was goed en constructief", zo verklaarde formateur Jambon na afloop. "Alle delegaties zijn gemotiveerd om er een coherente ploeg van te maken." Woensdag komen de eerste thematische werkgroepen bijeen om de inhoudelijke onderhandelingen op gang te trekken. Om hun werk te stofferen, liggen er al een aantal nota's klaar. Ook gaan de onderhandelaars meteen naar het budget en de cijfers kijken.

Vanaf volgende week moeten de gesprekken dan helemaal op kruissnelheid raken. "Het wordt een boeiende periode. Ik heb drie partijen gezien die vastberaden zijn om een goed regeerakkoord te maken. Maar de weg is nog lang", zo blikte uittredend onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) vooruit. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten van haar kant predikte discretie. "We gaan de komende weken aan tafel onderhandelen, niet voor de camera's."

Formateur Jambon fluit regeringsonderhandelingen op gang

Formateur Jan Jambon (N-VA) heeft dinsdagochtend in het hotel Errera in Brussel de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering op gang gefloten. 'Ik wil in een strak tempo werken, maar zonder overhaast te werk te gaan', zei Jambon voor aanvang van de eerste werkvergadering met de partijvoorzitters en delegaties van N-VA, Open Vld en CD&V.

Een dag na de presentatie van de zeven pagina's tellende startnota van informateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever schoven de drie partijen dinsdagochtend een eerste keer aan bij Jambon. Over de inhoud van een regeerakkoord wordt er nog niet gesproken. De vergadering dient enkel om praktische afspraken te maken, werkgroepen te verdelen en dies meer. Pas vanaf woensdag, en vooral vanaf volgende week, moeten de onderhandelingen op kruissnelheid komen.

In N-VA-kringen is te horen dat er binnen twee tot drie weken een akkoord mogelijk moet zijn. 'Ik wil in een strak tempo werken, maar zonder overhaast te werk te gaan', neemt Jambon zich voor. 'We moeten ervoor zorgen dat elke delegatie haar punt terugvindt in een akkoord dat goed uitgediscussieerd is, zodat we discussies in de toekomst kunnen vermijden', aldus de formateur, die tevreden vaststelde dat de betrokken partijen tot dusver 'geen oekazes' hebben uitgesproken.

Lees ook: Waarom de Vlaamse formatie Elio Di Rupo in het nauw drijft

Het betekent niet dat de Vlaamse regeringsonderhandelingen een formaliteit worden. Namens CD&V wees Hilde Crevits erop dat de tekst van de informateur geen consensustekst is, maar een basis vormt die niet te nemen of te laten is. 'Ons partijbestuur heeft unaniem het licht op groen gezet omdat er in de nota voldoende zuurstof zit voor CD&V, maar de onderhandelingen worden aan tafel gevoerd.' Crevits herinnerde er onder meer aan dat de afschaffing van de provinciebesturen 'heel moeilijk' ligt binnen haar partij. Voorts hamerde ze erop dat het luik over de inburgering van nieuwkomers twee doelstellingen heeft. 'Je mag iets verwachten van mensen die naar hier komen, maar ik heb tegelijk ook gehoord dat we een warm en sociaal Vlaanderen willen.' Eén zaak staat voor CD&V voorop: alles moet kaderen binnen de Europese en internationale afspraken.

De passages over onderwijs ervaart Crevits niet als een tabula rasa van haar beleid op het departement. 'N-VA zat samen met ons in de regering. Daar hebben ze ook gezegd hoe belangrijk en goed ze alle hervormingen vonden. De nota bevat een aantal zaken die heel terecht aangepakt moeten worden. Heel wat mensen zijn ongelukkig over de manier waarop het M-decreet werkt. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma en ik ben heel blij dat er ruimte is gecreëerd om daarover te spreken.'

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten liet zich niet tot inhoudelijke verklaringen verleiden. 'Dat is een slechte manier om onderhandelingen te voeren. We gaan met drie partijen aan tafel zitten en het is daar dat de onderhandelingen gevoerd worden. Dit gaat over de ambities voor Vlaanderen voor de komende jaren', aldus Rutten. En ligt er dan binnen een drietal weken een regeerakkoord op tafel? 'We zullen de tijd nemen die nodig is', klonk het bij Rutten.