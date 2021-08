Stoelendans bij denktank Itinera: hoogleraar medische filosofie aan de UGent Ignaas Devisch wordt de nieuwe algemeen directeur. De filosoof vervangt aftredend algemeen directeur Leo Neels.

Itinera bestaat vijftien jaar en voert enkele wissels door aan de top. Behalve een nieuwe algemeen directeur komt er ook een nieuwe voorzitter. Medeoprichter en voorzitter Bart Verhaeghe wordt vervangen door Alexander D'Hooghe (architect en professor aan het MIT). Er komt ook een nieuwe operationeel directeur: Karel Volckaert.

"Itinera is een vooruitziende denktank, want hij geeft aanbevelingen om op lange termijn te komen tot duurzame welvaartscreatie", zegt afscheidnemend voorzitter Bart Verhaeghe over de wissels aan de top. "Ook als bestuur hebben we die vooruitziendheid, zodat Itinera kan blijven evolueren. Daarom stellen we een nieuw strategisch en operationeel bestuur aan, en geven we hen alle vertrouwen om de doelstellingen van Itinera verder te realiseren."

De benoemingen gaan in op 1 september.

Itinera is een denktank die zich buigt over grote maatschappelijke vraagstukken en debatten.

