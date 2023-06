‘Fietsbibliotheek’ voor kinderen wil filialen in heel België

Op Wielekes, een in oorsprong Gents deelsysteem, wil straks kinderen in heel België aan een fiets helpen. Daarvoor gaat het samenwerken met mobiliteitsorganisatie Mpact, het vroegere Taxistop.

Een bibliotheek, maar dan voor kinderfietsen. Dat is kort samengevat Op Wielekes, een netwerk van deelpunten waar kinderen van twee tot twaalf jaar in ruil voor lidgeld een degelijke fiets op maat kunnen lenen. Op Wielekes dient onder meer een sociaal doel. Leden betalen jaarlijks 20 à 35 euro, of helemaal niets als ze een fietsje binnenbrengen. Maar er is ook een ecologisch doel: gebruikte kinderfietsen worden hersteld, en krijgen een nieuw leven bij een andere jonge gebruiker.

Op Wielekes werd in 2014 opgericht door de Gentse vereniging de Transformisten, als experiment. Het experiment kreeg snel navolging. Vandaag zijn er bijna 30 deelpunten, goed voor een totaal van meer dan 1600 leden. Door een samenwerking aan te gaan met Mpact, een Belgische vzw met veel ervaring in diensten als carpoolen en autodelen, wil Op Wielekes het netwerk verder uitbreiden, zo vertelt projectdirecteur Tjalle Groen.

Wat zijn de ambities?

Tjalle Groen: Vandaag liggen de meeste deelpunten nog in Oost-Vlaanderen. Wij willen het aantal deelpunten de komende jaren verdubbelen en ervoor zorgen dat het netwerk over heel België wordt verspreid. Daarnaast willen we de bestaande initiatieven ook beter omkaderen. Dit systeem is in 2014 opgestart door vrijwilligers, met een minimale ondersteuning bij de administratie. We willen die administratie voor hen verlichten.

Het systeem wordt geprofessionaliseerd?

Groen: In essentie blijft het een vrijwilligersproject, al dan niet in samenwerking met de stad of de gemeente. Aan de missie of het systeem zelf willen we ook niets veranderen. Het blijft een project met een dubbel doel: kinderen van ouders met weinig financiële middelen aan een degelijke fiets helpen én meehelpen aan de transitie naar een meer circulaire economie. Het mooie aan die dubbele missie is dat je zo een bijzonder divers publiek aantrekt. Mensen schrijven zich om budgettaire én ecologische redenen in.

