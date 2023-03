Federale regering raakt het eens over begrotingscontrole

Het federale kernkabinet is het donderdagmiddag na een marathonvergadering eens geraakt over de begrotingscontrole.

De vierde en laatste geplande toename van het minimumpensioen wordt wat teruggeschroefd, voor de minimumuitkeringen wordt de verhoging volgens een goede bron wel volledig geschrapt.

De federale regering onderhandelde al sinds woensdagavond 20.30 uur onafgebroken over de begroting. De discussie liep dagenlang vast op de vragen of en hoe er een bijkomende inspanning moet gebeuren.

Premier Alexander De Croo wilde na een waarschuwing van de Nationale Bank saneren – 1,8 miljard euro, naar verluidt – maar stuitte daarbij op links verzet.

Vooral het voorstel om de geplande verhoging van de minimumpensioenen en -uitkeringen op 1 januari 2024 te schrappen, zette kwaad bloed.

Na dagenlange moeizame onderhandelingen besliste het kernkabinet uiteindelijk om de verhoging door te voeren, zij het met minder dan oorspronkelijk voorzien.

Volgens bronnen zou een alleenstaande met een minimumpensioen bruto 1.768 euro pensioen krijgen vanaf 1 januari 2024, in plaats van 1.783,3 euro. Als de vierde schijf zou zijn geschrapt, kwam dat neer op 1.737 euro bruto. Netto blijft er 1.622 euro over, in plaats van 1.606 euro zonder verhoging.

De geplande verhoging van de minimumuitkeringen – werkloosheid, leefloon, arbeidsongeschiktheid en inkomensgarantie voor ouderen – vervalt wel, verneemt Belga uit goede bron.