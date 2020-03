'Er zijn nog bestellingen gemaakt voor 43 miljoen mondmaskers', schreef Het Belang van Limburg op basis van uitspraken van Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). 'Een kwakkel', riposteert de FOD Volksgezondheid.

De laatste weken is ons land in allerijl op zoek gegaan naar mondmaskers. Noodkreten vanuit de medische en welzijnssector nopen alle overheden ertoe om zoveel mogelijk stuks op te kopen. Een mislukte levering via een Belgisch-Turkse Open VLD'er bracht minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vorige week nog in opspraak.

De federale regering zag zich er zelfs toe genoodzaakt om minister Philippe De Backer (Open VLD) te promoveren tot een soort minister van Mondmaskers. Zijn taskforce moet alle mogelijke medische tekorten aanpakken om de coronacrisis te bekampen.

De Backer kondigde zondagavond aan dat er deze week nog eens 14 miljoen chirurgische mondmaskers op komst zijn. Daarnaast verwacht de Antwerpenaar zo'n 1,2 miljoen meer gespecialiseerde maskers van het type FFP2.

Daar deed Wouter Beke (CD&V) dinsdagochtend nog een schep bovenop. De Vlaamse minister van Welzijn staat in voor de levering van de mondmaskers bij onder meer thuisverplegers en zorginstellingen. In Het Belang van Limburg zegt hij dat er 'in totaal 43 miljoen maskers zijn besteld via verschillende kanalen'. Dat is dus nog een pak meer dan de aangekondigde maskers van De Backer. De krant titelde daarop: 'Nog 43 miljoen mondmaskers op ons boodschappenlijstje'.

'Wakker gelegen'

Die communicatie werd op tandengeknars onthaald bij sommige overheidsbronnen. De uitspraak van Beke werd hier en daar omschreven als 'onverstandig'. Er leeft een duidelijke voorkeur dat alle communicatie over mondmaskers verloopt via De Backer. Dat de bevoegdheidsversnippering bijna nergens zo complex is als in de gezondheidszorg helpt niet.

Gevraagd naar een reactie bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid wordt het cijfer van 43 miljoen zelfs 'een kwakkel' genoemd. 'Dat is een optelsom van afgelopen, lopende en mogelijke bestellingen van alle regeringen voor hun doelgroepen', luidt het. 'Een deel van die bestellingen is zelfs niet bevestigd.'

Binnen de federale regering wil men niet officieel reageren, maar wijst men nogmaals op de door De Backer aangekondigde levering op korte termijn van in totaal 15,2 miljoen mondmaskers.

Het kabinet-Beke verwijst naar een lijst van diezelfde FOD Volksgezondheid waarin dat totaal van 43 miljoen vermeld staat. 'Maar elke bestelling moet ook nog hier geraken. We zijn dus pas helemaal zeker zodra de vliegtuigen hier op tarmac landen. Wouter Beke heeft zondag ook letterlijk wakker gelegen tot het vliegtuig met in totaal 6 miljoen mondmaskers in Luik geland was.'

Het kabinet wil naar eigen zeggen geen polemiek voeren. 'Het doel tussen de verschillende beleidsniveaus is gemeenschappelijk: zo veel en zo snel mogelijk maskers hier krijgen, zodat onze zorgverleners uitgerust zijn om de strijd met het coronavirus aan te gaan.'

De laatste weken is ons land in allerijl op zoek gegaan naar mondmaskers. Noodkreten vanuit de medische en welzijnssector nopen alle overheden ertoe om zoveel mogelijk stuks op te kopen. Een mislukte levering via een Belgisch-Turkse Open VLD'er bracht minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vorige week nog in opspraak. De federale regering zag zich er zelfs toe genoodzaakt om minister Philippe De Backer (Open VLD) te promoveren tot een soort minister van Mondmaskers. Zijn taskforce moet alle mogelijke medische tekorten aanpakken om de coronacrisis te bekampen.De Backer kondigde zondagavond aan dat er deze week nog eens 14 miljoen chirurgische mondmaskers op komst zijn. Daarnaast verwacht de Antwerpenaar zo'n 1,2 miljoen meer gespecialiseerde maskers van het type FFP2.Daar deed Wouter Beke (CD&V) dinsdagochtend nog een schep bovenop. De Vlaamse minister van Welzijn staat in voor de levering van de mondmaskers bij onder meer thuisverplegers en zorginstellingen. In Het Belang van Limburg zegt hij dat er 'in totaal 43 miljoen maskers zijn besteld via verschillende kanalen'. Dat is dus nog een pak meer dan de aangekondigde maskers van De Backer. De krant titelde daarop: 'Nog 43 miljoen mondmaskers op ons boodschappenlijstje'. Die communicatie werd op tandengeknars onthaald bij sommige overheidsbronnen. De uitspraak van Beke werd hier en daar omschreven als 'onverstandig'. Er leeft een duidelijke voorkeur dat alle communicatie over mondmaskers verloopt via De Backer. Dat de bevoegdheidsversnippering bijna nergens zo complex is als in de gezondheidszorg helpt niet. Gevraagd naar een reactie bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid wordt het cijfer van 43 miljoen zelfs 'een kwakkel' genoemd. 'Dat is een optelsom van afgelopen, lopende en mogelijke bestellingen van alle regeringen voor hun doelgroepen', luidt het. 'Een deel van die bestellingen is zelfs niet bevestigd.'Binnen de federale regering wil men niet officieel reageren, maar wijst men nogmaals op de door De Backer aangekondigde levering op korte termijn van in totaal 15,2 miljoen mondmaskers. Het kabinet-Beke verwijst naar een lijst van diezelfde FOD Volksgezondheid waarin dat totaal van 43 miljoen vermeld staat. 'Maar elke bestelling moet ook nog hier geraken. We zijn dus pas helemaal zeker zodra de vliegtuigen hier op tarmac landen. Wouter Beke heeft zondag ook letterlijk wakker gelegen tot het vliegtuig met in totaal 6 miljoen mondmaskers in Luik geland was.' Het kabinet wil naar eigen zeggen geen polemiek voeren. 'Het doel tussen de verschillende beleidsniveaus is gemeenschappelijk: zo veel en zo snel mogelijk maskers hier krijgen, zodat onze zorgverleners uitgerust zijn om de strijd met het coronavirus aan te gaan.'