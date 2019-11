Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, wil het asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen) indien mogelijk nog gebruiken. Volgens het agentschap is er immers een enorme nood aan opvangplaatsen. Voor de nieuwe centra in Gent, Zoutleeuw, Spa en Theux wordt bekeken of extra bewaking nodig is.

Het is voorlopig onzeker of het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noé na de aangestoken brand nog dienst kan doen als asielcentrum. 'Het is wel de bedoeling om de locatie te gebruiken als dat nog mogelijk is. Er is een enorme nood aan opvangplaatsen. We zijn op veel plaatsen centra aan het openen en we zijn hoe dan ook nog op zoek naar extra plaatsen om centra te openen', zegt Lies Gilis, adjunct-woordvoerder van Fedasil.

Fedasil heeft plannen om binnenkort nieuwe centra in Gent, Zoutleeuw, Spa en Theux te openen. 'We zijn momenteel aan het bekijken, vooral met de burgemeesters van die gemeenten, wat er nodig is van extra bewaking. We zijn ook in overleg met het Nationaal Crisiscentrum om te bekijken wat er nationaal nodig is', legt Gilis uit.

Mieke Candaele, directeur communicatie van Fedasil, stelt vast dat het klimaat de laatste maanden veranderd is. 'Dit is iets wat we vroeger niet gezien hebben. Het is wel vaak zo geweest dat bewoners niet blij waren met de komst van een opvangcentrum. Dat begrijpen we ook, maar dat men zijn toevlucht neemt tot dergelijke extreme criminele daden, is wel een nieuw feit', aldus Candaele. Volgens haar is daarmee ook een grens overschreden. 'Wij hebben ook angst dat we onze wettelijke opdracht niet veilig en in alle sereniteit kunnen vervullen. Ook het personeel voelt zich bedreigd en angstig.'

Zondag rond 23.30 uur werd een uitslaande dakbrand opgemerkt aan het toekomstig asielcentrum met 140 plaatsen aan de Rode Kruislaan in Grote-Spouwen (Bilzen). Er waren al meteen braaksporen vastgesteld en maandag stond vast dat het om een opzettelijke brandstichting ging. Het onderzoek van het parket naar de daders is lopende.

Parket opent onderzoek naar mogelijke inbreuken antiracismewet

Het parket van Limburg heeft de lokale politiezone Bilzen-Riemst-Hoeselt dinsdag de opdracht gegeven om bepaalde commentaren op sociale media te onderzoeken naar aanleiding van de brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen).

'Er is aan de lokale politie gevraagd een proces-verbaal, voorlopig lastens onbekenden, op te stellen wegens mogelijke inbreuken op de antiracismewet en antidiscriminatiewet. Mogelijke verdachten zullen nog geïdentificeerd moeten worden, ' aldus Dorien Vanderheiden, persmagistraat van het parket van Limburg.

Onbekenden stichtten zondagavond brand in de gebouwen van het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noé aan de Rode Kruislaan in Grote-Spouwen, waar er plannen waren voor een asielcentrum voor 140 personen. De materiële schade is groot. Op sociale media circuleerden allerlei bedenkelijke uitspraken, die mogelijk een inbreuk vormen op de antiracismewet.

Er waren tegen de komst van het asielcentrum al twee protestacties gehouden. Het gerecht beseft ook dat elk internetforum screenen niet mogelijk is. Overtreders riskeren celstraffen van een maand tot een jaar en geldboetes tot 1.000 euro. Er kan ook een procedure tot strafbemiddeling worden opgestart.