Extinction Rebellion heeft de 'geleende' letters 'Finance' van de Financietoren in Brussel per post naar de zeven grootste politieke partijen (zonder Vlaams Belang) in België gestuurd.

De letters waren vorige week donderdag door activisten van het gebouw verwijderd. Bedoeling was om ze zaterdag tijdens een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie te vervangen door de letters 'Resilience' om de toren te hernoemen. De Brusselse politie verhinderde dit, nam de houten vervangletters in beslag en pakte een 60-tal activisten op.

'De toren is naamloos geworden. Het is nu aan degenen met politieke macht om te beslissen hoe hij zal heten', aldus een woordvoerder van Extinction Rebellion in een persbericht. 'Met deze beslissing zullen de partijen die de volgende regering vormen, duidelijk maken welke weg ze willen inslaan. Ofwel gaan ze terug naar de situatie van voor de covid-19-crisis, waarin geld en economische groei de toon zetten, ofwel maken ze de moedige keuze voor een "nieuw normaal", waarbij het welzijn van alle mensen en ecosystemen de maatstaf wordt van het beleid. Deze nieuwe maatschappij zou veerkrachtiger zijn ten aanzien van de aankomende crisissen verbonden aan klimaatopwarming en ecologische ineenstorting'.

'Tegen overmatige stress'

Volgens de radicale milieu-actiegroep heeft de Brusselse politie de houten letters 'Resilience' (te vertalen als veerkracht, weerbaarheid) nog steeds in bezit. De letters 'Finance' zouden teruggestuurd worden naar de eerste minister van de nieuwe federale regering om in een museum te plaatsen.

'Na de actie (met 75 arrestaties volgens de actiegroep) zette de federale politie een van de leden van Extinction Rebellion onder druk om de letters terug te krijgen. Om deze persoon en diens familie te beschermen tegen overmatige stress en angst, en omdat de benoeming van een nieuwe federale regering waarschijnlijk nog lang op zich zal laten wachten, heeft Extinction Rebellion besloten om de letters aan de politieke partijen (N-VA, CD&V, Open Vld, SP.A, PS, PTB/PVDA en MR) te overhandigen.'

