Ex-staatssecretaris Eva De Bleeker wil Europese lijst Open VLD trekken

Wie wordt de Europese lijsttrekker van de Open VLD? De kandidaturen zijn binnen, de strijd barst los.

De Open VLD bereidt zich voor op de verkiezingen. Tegen zondag 1 oktober moesten alle kandidaat-lijsttrekkers voor de Vlaamse, federale en Europese stembusgang binnen zijn. Voor dat laatste zijn er in totaal zestien gegadigden, onder wie vier kanshebbers: oud-staatssecretaris Eva De Bleeker, huidig Europarlementslid Hilde Vautmans, Vlaams Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz en voormalig kandidaat-voorzitter Vincent Stuer.

Momenteel hebben de Vlaamse liberalen in het Europees Parlement twee zetels: Vautmans en oud-premier Guy Verhofstadt, die met politiek pensioen gaat maar de lijst vermoedelijk zal duwen. Door de slechte peilingen zijn de plekken duur – volgens de huidige stand van zaken zou de Open VLD slechts één zetel overhouden.

Hoe moet het nu verder? Tegen vrijdagavond moeten de kandidaat-lijsttrekkers een sollicitatiebrief binnenbrengen, daarna zal het partijbureau in de volgende weken één kandidaat-lijsttrekker voordragen. Nadien vormt een ontwerpcomité samen met de gekozen kandidaat-lijsttrekker de voltallige lijst. Uiteindelijk is het aan de leden om alles goed te keuren. Gegeven het grote aantal kandidaten is een voorselectie niet ondenkbaar, nadien zouden de overblijvers zich voor het partijbestuur moeten verdedigen.

Schok

‘Ik wil met volle overtuiging de Europese lijst trekken’, zegt Vautmans. ‘Met acht jaar ervaring en als buitenlandcoördinator van de Europese liberale fractie ben ik de geschikte kandidaat.’ Volgens Stuer, een voormalige speechschrijver van ex-Commissievoorzitter José Manuel Barroso die nu werkt voor de liberale fractie in het halfrond, is het hoog tijd voor vers bloed. ‘Kiezen voor continuïteit is kiezen voor verlies. De schok wordt nú gegeven, bij de lijstvorming, of komt niet meer. Het vertrek van Verhofstadt biedt een uitstekende kans.’

In de partij wordt gefluisterd dat Vautmans de beste kaarten heeft om zichzelf als Europarlementslid op te volgen. Ze zal worden beloond voor haar trouw aan Verhofstadt, zo klinkt het, en is goed gepositioneerd tussen de clans in het partijbestuur. Over De Bleeker – die zich ook Vlaams en federaal kandidaat heeft gesteld – wordt gezegd dat ze weinig kans maakt na haar ontslag als staatssecretaris voor Begroting en na de interviews die ze daarover gaf.